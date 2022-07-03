Номер один в мире по усыновлениям: Ватикан возглавил рейтинг неравнодушия
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Ватикан в очередной раз возглавил рейтинг государств по числу усыновлённых детей, неофициально известный как «индекс неравнодушия».
Жители микрогосударства в северной части Рима подтвердили, что добрые дела – их подлинное призвание.
Тенденция объясняется высоким уровнем жизни в Ватикане, а также религиозностью населения. Служба Господу накладывает особые моральные обязательства, заставляет ватиканцев быть образцом для всех европейцев, говорится в пресс-релизе нового выпуска индекса.
При общих благоприятных показателях в статистике наблюдается аномалия – почему-то в этой стране предпочитают усыновлять мальчиков. Их доля среди детей, поставленных ватиканцам для дальнейшего усыновления в 2021-2022 годах, составляет 96%. Впрочем, эксперты нашли объяснение и этому: большинство родителей хотят, чтобы дети пошли по их стопам, а традиционный католический священник – это всё же мужчина.
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