Трясущая упругой грудью Арзамасова возбудила народ до предела: Королева

Лиза Арзамасова – не только успешная актриса, но и счастливая жена и мать. Не так давно она вышла замуж за Илью Авербуха, а вскоре родила ему сына Льва. Девушка активно ведет социальные сети, рассказывая о личной жизни и делясь фотографиями подрастающего наследника.

Накануне артистка предстала перед поклонниками в немного необычном для себя виде. Девушка выложила видео, на котором она позирует в различных нарядах. Фанаты звезды сериала “Папины дочки” привыкли видеть ее в весьма скромных и сдержанных костюмах, однако на этот раз Арзамасова облачилась в красное вечернее платье с глубоким декольте, дополнили образ черные босоножки на каблуке. Актриса извивалась под музыку, тряся упругой грудью, кружилась, улыбаясь во все тридцать два зуба.

Своей пластикой и грациозностью Лиза возбудила народ до предела. Поклонники тут же осыпали звезду комплиментами, восхищаясь ее красотой. “Как мило. Вам очень идет”, “Ох, как классно”, “Королева”, “Вы очень красивая и стильная”, “Красотка”, “Самая прекрасная и лучезарная актриса”, “Элегантно”, “Нежнятина”, “Благодарим за теплое видео”, – написали пользователи сети.