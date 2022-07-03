 

Трясущая упругой грудью Арзамасова возбудила народ до предела: Королева

03.07.2022, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лиза Арзамасова – не только успешная актриса, но и счастливая жена и мать. Не так давно она вышла замуж за Илью Авербуха, а вскоре родила ему сына Льва. Девушка активно ведет социальные сети, рассказывая о личной жизни и делясь фотографиями подрастающего наследника.

Накануне артистка предстала перед поклонниками в немного необычном для себя виде. Девушка выложила видео, на котором она позирует в различных нарядах. Фанаты звезды сериала “Папины дочки” привыкли видеть ее в весьма скромных и сдержанных костюмах, однако на этот раз Арзамасова облачилась в красное вечернее платье с глубоким декольте, дополнили образ черные босоножки на каблуке. Актриса извивалась под музыку, тряся упругой грудью, кружилась, улыбаясь во все тридцать два зуба.

Своей пластикой и грациозностью Лиза возбудила народ до предела. Поклонники тут же осыпали звезду комплиментами, восхищаясь ее красотой. “Как мило. Вам очень идет”, “Ох, как классно”, “Королева”, “Вы очень красивая и стильная”, “Красотка”, “Самая прекрасная и лучезарная актриса”, “Элегантно”, “Нежнятина”, “Благодарим за теплое видео”, – написали пользователи сети.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.21 / Зеленскому не нужны западные представители для встречи с Путиным – политолог Рар

27.06.21 / «А этот Джонсон – крепкий орешек»: BBC опубликовал расшифровку переговоров российских военных

08.10.20 / Белорусский тракторист разнёс милицейский участок из-за изъятого самогонного аппарата

20.03.22 / Мнение: Авиакомпании возвращаются к воздушным коридорам времён холодной войны

04.11.20 / Жители Барнаула вышли митинговать в поддержку Дональда Трампа

22.12.21 / Мнение: Почему арестовали ректора?

15.12.20 / Скандалы: Автор сказки о Шойгу: он был такой шалунчик!

07.12.21 / Мнение: “Мюнхен. На грани войны”

04.12.21 / Новый электрокар от Audi готовится к выходу на рынок

12.01.22 / Мнение: Давай-давай!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика