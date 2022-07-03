Из-за дефолта по еврооблигациям россиянам придётся досрочно погасить кредиты, взятые в госбанках

Центробанк разослал участникам банковского рынка уведомление о том, что в случае признания кредиторами дефолта России по суверенному долгу, государственные банки больше не смогут кредитовать население.

В таком случае все кредиты, выданные физическим лицам, будут немедленно взысканы.

О наступлении дефолта России по евробондам агентство Bloomberg объявило в понедельник. В ночь с воскресенья на понедельник истёк срок, в течение которого Минфин должен был выплатить проценты держателям еврооблигаций. Сделать это не удалось из-за блокировки валютных счетов Центробанка. Такой дефолт хотя и является условным, но может

создать угрозу для устойчивости российской банковской системы. Все кредитные портфели банкам нужно срочно «обналичить», считают экономисты.

– Поддерживать большой кредитный портфель банки могут, только если имеют доступ на рынки внешних заимствований. Дефолт отрезает нас не только от рынков, которые уже были заблокированы, но и от тех, которые не отказывались ранее с нами работать – азиатских и ближневосточных. Их суверенные фонды по уставу не могут кредитовать «дефолтные» страны, – объяснил Михаил Хазин.

Пока непонятно, что подразумевается под словосочетанием «государственные банки». Это могут быть организации со стопроцентным госкапиталом, а могут также и те, где у государства есть хоть какой-то пакет. У заёмщиков госбанков есть надежда на то, что европейские кредиторы не признают дефолтом просрочку платежей, но специалисты советуют им срочно искать наличные.

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