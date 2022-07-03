Армия сердитых хомяков вместо умилительных зверьков

Интересно, как часто ученые «не знают», что получится в результате их опытов, например, как в эксперименте с генами, когда вместо милых зверушек получились злобные хомяки?

Представьте себе, генетики Университета штата Джорджия, команду которых возглавляли профессора Эллиот Альберс и Ким Хьюман, утверждают, что просто понятия не имеют, как это произошло. Они явно допустили ошибку в эксперименте по редактированию генов, и из маленьких зверьков на свет появилась целая армия сердитых хомяков.

Эксперимент, получивший название CRISPR-Cas9, должен был помочь ученым включать и выключать гены в клетках. Использовав сирийских хомячков, исследователи попытались отключить у них в генах рецептор вазопрессина. И ведь знали, что тот является гормоном, способным вызывать агрессию, но все равно рискнули — и сделали хомяков гиперагрессивными.

Объяснения исследователей не выдерживают никакой критики:

«Мы предполагали, что если устранить активность вазопрессина, то снизится и агрессия, и социальное общение. [Видимо,] мы не так хорошо понимаем эту систему, как нам казалось. Противоположные интуитивные результаты говорят нам о том, что мы должны начать обдумывать действие этих рецепторов не только в конкретных областях мозга, но и во всех его цепях».

Эксперимент имел эффект, противоположный задуманному: животные оказались более агрессивными, чем обычно.

«Использование именно сирийских хомячков было чрезвычайно важным для понимания социального поведения, агрессии и общения. Они были первыми животными, на которых было показано, что гормон вазопрессин оказывает влияние на социальное поведение».

Поскольку хомячки выделяют гормон стресса кортизол, как и человек, у них возникают многие виды рака, которые бывают у людей. К тому же их социальная организация гораздо больше похожа на человеческую, что делает их идеальными объектами исследования.

Профессора назвали результаты «поразительными» и теперь работают над тем, чтобы выяснить, почему и как произошло это странное явление. Неизвестно, на скольких хомяках они экспериментировали и сколько из них стали теперь суперзлыми.

Однако исследователи не унывают и надеются, что полученные результаты могут помочь в будущем избавиться от некоторых видов рака и устранить агрессию у людей.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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