Украинские войска дважды за ночь обстреляли ранее захваченный Россией Мелитополь из РСЗО

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Украинские вооруженные формирования в воскресенье рано утром дважды обстреляли Мелитополь. Первый обстрел произошел в 3.15, второй – около 5.00. По предварительным данным, атаке подвергся микрорайон Авиагородок, передает РИА «Новости».

«Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3.00 и 4.45) террористы (Владимира) Зеленского нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в первый раз по городу было выпущено порядка 8-10 ракет, а во второй – 8. Информация о пострадавших в результате обстрела и разрушениях уточняется.

Накануне в районе поселка Акимовка под Мелитополем в Запорожской области украинские вооруженные формирования обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием.

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