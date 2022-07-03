Украинские войска дважды за ночь обстреляли ранее захваченный Россией Мелитополь из РСЗО
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Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские вооруженные формирования в воскресенье рано утром дважды обстреляли Мелитополь. Первый обстрел произошел в 3.15, второй – около 5.00. По предварительным данным, атаке подвергся микрорайон Авиагородок, передает РИА «Новости».
«Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3.00 и 4.45) террористы (Владимира) Зеленского нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в первый раз по городу было выпущено порядка 8-10 ракет, а во второй – 8. Информация о пострадавших в результате обстрела и разрушениях уточняется.
Накануне в районе поселка Акимовка под Мелитополем в Запорожской области украинские вооруженные формирования обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием.
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