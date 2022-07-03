Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии

Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.

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