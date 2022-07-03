 

После серии хлопков в Белгороде погибли три человека

03.07.2022, 6:45, Новости дня
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После серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова частично разрушены 11 многоквартирных домов. Кроме того, по улицам Маяковского, Попова, Павлова пострадали 39 частных домов, пять из них полностью разрушены.

Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что после «серии громких звуков» в областном центре пострадали три человека, также загорелся частный жилой дом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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