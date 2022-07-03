В Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, информирует издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», – приводит слова мэра РИА «Новости».

Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Южная Карелия – область Финляндии. Состоит из девяти общин. Граничит с Россией.

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