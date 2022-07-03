Мнение: Освобождение Лисичанска
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Победные кадры из Лисичанска. Казаки из ЛНР и чеченская Росгвардия в центральных районах Лисичанска.
В городе еще продолжается зачистка, но фактически оборона противника в городе распалась и можно считать, что Лисичанск переходит сегодня под контроль ВС РФ, а следовательно, освобождение ЛНР завершается.
Военкор Журавлев передает привет из Лисичанска.
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Источник: Colonel Cassad
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