 

Мнение: Освобождение Лисичанска

03.07.2022, 6:15, Разное
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Победные кадры из Лисичанска. Казаки из ЛНР и чеченская Росгвардия в центральных районах Лисичанска.
В городе еще продолжается зачистка, но фактически оборона противника в городе распалась и можно считать, что Лисичанск переходит сегодня под контроль ВС РФ, а следовательно, освобождение ЛНР завершается.


Военкор Журавлев передает привет из Лисичанска.

Источник: Colonel Cassad



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