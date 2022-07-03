France 2 – во Франции для сокращения числа ДТП мэры ограничивают скорость электросамокатов

Мэры некоторых французских городов ограничивают максимально разрешённую скорость для электросамокатов на оживлённых улицах, чтобы снизить риск аварий, передаёт France 2. Местные жители часто жалуются на опасный стиль вождения этих участников дорожного движения, которые нарушают правила, не замечают других людей и нелегально увеличивают скорость своего транспортного средства.

Они проскальзывают среди машин и лавируют по тротуарам между пешеходами на полной скорости, игнорируя дорожные знаки, — это городской балет электросамокатов. Их используют два миллиона французов и ненавидят многие местные жители.

ФРАНЦУЖЕНКА: Они едут на полной скорости и в грош вас не ставят.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Они очень опасные. Даже я на велосипеде иногда боюсь.

В прошлом году произошло 1360 ДТП с участием электросамокатов, 26 из них — со смертельным исходом. Так и в среду в Ницце водитель электросамоката, который слишком быстро ехал, сбил насмерть пятилетнего украинского мальчика, переходившего с мамой дорогу по пешеходному переходу.

При этом с 2019 года запрещено ездить на самокатах с пассажирами, по тротуарам, без страховки и быстрее 25 километров в час. Отдельные города хотят пойти ещё дальше: на некоторых улицах Бордо скоро разрешат разгоняться максимум до 5 километров в час.

ПЬЕР ЮРМИК, мэр Бордо: В моём городе сервисы по прокату самокатов подчиняются законам, так что мы установим некоторые ограничения для снижения риска аварии, насколько это возможно.

Такая система уже введена в Париже: в этих оживлённых зонах нельзя ездить быстрее 10 километров в час. Самокаты в свободном доступе автоматически замедляются в таких местах благодаря спутниковому отслеживанию. Что касается личных самокатов, они в теории должны ограничиваться 25 километрами в час, однако на деле некоторые ездят гораздо быстрее. По признанию продавца, увеличить скорость самоката путём его взлома проще простого.

ПРОДАВЕЦ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ: Если вы хотите его взломать, нужно перерезать шнур. У вас есть образец: подключаете этот прибор и можете разгоняться до 110 километров в час.

Этот парижанин собственноручно перепрограммировал свой самокат и объяснил, почему так поступил.

ПАРИЖАНИН: 20 километров в час — это очень медленно и даже иногда опасно, потому что необходимо развить небольшую скорость, а потом она ограничивается, и мне сложнее разогнаться выше 28—29 километров в час.

Многие поступают так же, но могут дорого за это заплатить: им грозит штраф в 1500 евро и отказ выплачивать страховку в случае аварии.

Дата выхода в эфир 01 июля 2022 года.