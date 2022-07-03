Лукашенко заявил о попытке Украины ударить по военным объектам Белоруссии

Несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.

«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.

«Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», – сообщил белорусский лидер, подчеркнув, что «ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет – я всегда был в этом честен».

«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано «оттуда», и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах «фашистов» из РФ и Беларуси»,– подчеркнул Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.

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