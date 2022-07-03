 

После «серии громких звуков» в Белгороде загорелся жилой дом

03.07.2022, 5:24, Новости дня
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после «серии громких звуков» в областном центре загорелся частный жилой дом, три человека пострадали.

Он сообщил, что примерно в 3.15 «в Белгороде была слышна серия громких звуков». «Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, в прошлую субботу власти Белгородской области продлили действие «желтого» (высокий) уровня террористической опасности в регионе до 9 июля. В области фиксировали неоднократные случаи обстрелов приграничных территорий со стороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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