 

МИД КНДР обвинил США в милитаризации Европы

03.07.2022, 5:24, Новости дня
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Министерство иностранных дел КНДР раскритиковало принятую на саммите НАТО новую стратегическую концепцию, обвинив США в милитаризации Европы и попытке превратить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в плацдарм для сдерживания РФ и Китая.

«По итогам саммита НАТО стало еще более ясно, что США пытаются сдержать Россию и Китай путем милитаризации Европы и превращения АТР в регион НАТО, считая при этом трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи важным средством выполнения [этой задачи]», – приводит ТАСС комментарий неназванного представителя ведомства, опубликованный ЦТАК.

По его мнению, «из-за безрассудных военных действий США и их сателлитов» сложилась ситуация, «чреватая одновременным возникновением ядерных войн в Европе и АТР».

Утверждения об угрозе со стороны Пхеньяна, по словам представителя МИД КНДР, используются США «для установления гегемонии не только в АТР, включая Корейский полуостров, но и во всем мире».

По итогам саммита НАТО 28–30 июня была принята новая стратегическая концепция, которая считается дорожной картой альянса на следующие десять лет. Россия в ней названа «самой значительной угрозой». В документе впервые в истории НАТО упоминается Китай, который, хотя и не рассматривается как прямой военный противник, назван системным вызовом и конкурентом. Среди прочего в концепции содержится и критика ракетно-ядерной программы КНДР и Ирана.

На саммите НАТО в Мадриде лидеры Японии, США и Южной Кореи провели первую за пять лет встречу на высшем уровне. Они договорились тесно сотрудничать в связи с «развивающейся угрозой» со стороны КНДР и выразили озабоченность сообщениями о возможном ядерном испытании. Японский премьер Фумио Кисида заявил, что в таком случае Токио, Сеулу и Вашингтону придется дать совместный ответ, в том числе путем проведения трехсторонних военных учений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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