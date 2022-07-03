Союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска

Бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова и союзные силы взяли под контроль администрацию города Лисичанска и водрузили на ней знамя Победы, сообщил подполковник нродной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным Марочко, союзные силы вошли в Лисичанск и взяли под контроль администрацию города. Бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова и 6-го казачьего полка Платова водрузили знамя Победы. передает RT.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.

Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

—