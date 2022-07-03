Асад обвинил Турцию в подготовке к новому вторжению в Сирию

Президент Сирии Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в Дамаске высказал мнение, что Турция выдвигает ложные утверждения с целью оправдать подготовку к новой агрессии против арабской республики.

«Руководство Турции вводит в заблуждение мировую общественность и пытается под надуманными предлогами, которые не имеют ничего общего с реальностью, оправдать готовящееся вторжение на сирийскую территорию», – приводит ТАСС слова Асада, которого цитирует SANA. Как подчеркнул лидер Сирии, «действия Анкары представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН, а также принципов добрососедства».

В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Ирана подчеркнул, что Тегеран выступает против военной операции Турции на севере Сирии и старается урегулировать кризис дипломатическим путем. По словам Абдоллахияна, его визит в Дамаск преследует цель «преодолеть путем налаживания диалога существующие разногласия между Сирией и Турцией – двумя государствами, с которыми Иран поддерживает тесные связи».

Иранский министр также осудил «агрессивные атаки Израиля, подрывающие суверенитет и территориальное единство Сирии». «Ракетные удары по аэропорту Дамаска и Тартусу направлены на продолжение террористической войны против Сирии и дестабилизацию обстановки», – указал он.

Асад и Абдоллахиян подчеркнули, что Дамаск и Тегеран своим стратегическим партнерством «противостоят попыткам Запада навязать миру свою гегемонию».

Напомним, 17 июня спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия не намерена воевать с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими группами в свете запланированной Турцией спецоперации в Сирии. Он также сообщил, что Москва не планирует наращивать численность группировки в Сирии. Двумя днями ранее Лаврентьев заявил, что Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии и призывает Анкару решить вопрос мирно.

В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны». Позже появились сообщения, что Россия не одобрила операцию ВС Турции на севере Сирии.

В 2019 году Анкара провела в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию «Источник мира», создав 30-километровую «зону безопасности» вдоль турецкой границы. В 2016–2017 годах в результате военной операции «Щит Евфрата» Турцией была создана «зона безопасности» в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска по итогам операции «Оливковая ветвь» против курдских сил оккупировали областной центр Сирии Африн.

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