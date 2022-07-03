Свободный крой и светлые оттенки: как оставаться модной в жару

В летнюю жару нам хочется носить минимальное количество одежды, но при этом соответствовать моде и придерживаться своего стиля. Когда столбик термометра поднимается выше +30 градусов, очень важно надевать удобные и комфортные вещи. Но и они могут быть красивыми и элегантными. В статье мы расскажем, как оставаться модной в жару.

Цветовая гамма

Избегайте темных тонов, особенно черного цвета. Он поглощает тепло, что повышает температуру тела и усиливает ощущение жары.

Специалисты советуют носить летом одежду светлых и пастельных тонов. Они отражают солнечные лучи и позволяют телу охладиться. В этому году будут популярны светлые оттенки зеленого, розового, голубого и желтого, а также кремовый и ванильный цвета.

Ткани для жары

Обращайте внимание на состав одежды. В летнюю жару следует носить вещи из натуральных материалов. Они хорошо поглощают влагу и пропускают воздух.

Следует отдавать предпочтение таким тканям, как хлопок, лен и вискоза. Натуральный шелк не лучший выбор для сильной жира. Но одежду из этого материала можно надеть вечером, когда вам нужно выглядеть нарядно.

Свободный крой

Летом не стоит носить облегающую одежду. Она еще сильнее нагревает тело. Лучше отдавать предпочтение свободным силуэтам. Это могут быть просторные платья, а также костюмы с брюками или шортами в сочетании с широкой рубашкой.

Что надеть в городе

В городских условиях слишком короткие шорты и открытые майки неуместны. Такую одежду лучше оставить для посещения пляжа. Если вы любите носить шорты, то выбирайте удлиненные модели с высокой талией. Они должны открывать самую стройную часть ног. Высокая посадка вытягивает фигуру и удлиняет ноги. Шорты можно сочетать с футболками и блузками без рукавов.

Летние брюки и юбки должны быть свободными. Их следует комбинировать с белыми блузонами. От облегающих джинсов и юбки-карандаш лучше отказаться.

Для летней жары подойдут платья прямого кроя и А-силуэта, а также просторные сарафаны с широкими или узкими бретельками. Они должны минимально прилегать к телу, чтобы кожа могла дышать.

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Одежда для полных женщин

Если вы обладательница пышных форм, то это не означает, что летом вам нужно носить бесформенные балахоны. Конечно, зимой замаскировать недостатки фигуры легче, чем в жаркую погоду. Но вы можете подобрать комфортную одежду, которая сделает вас визуально стройнее.

Для полных женщин подойдут платья-рубашки, свободные туники и хлопковые сорочки с удлиненной спинкой. Что касается брюк, то лучше выбирать зауженные внизу модели. Такая одежда поможет вам чувствовать себя уверенно и комфортно в жару.

Что носить на работу

В большинстве офисов предусмотрен дресс-код. Однако вы можете подобрать комфортную и легкую одежду для работы, не нарушая установленных правил.

В офисе не всегда уместны модели с цветастым принтом. Вместо них лучше надеть белые вещи. Этот цвет хорошо отражает солнечные лучи и выглядит классически и строго.

Если белый цвет кажется вам скучным, то его можно заменить нюдовыми тонами: кремовыми, ванильными или светло-бежевыми. Это не будет выходить за рамки дресс-кода.

Что касается ткани, то лучше выбирать натуральные материалы с небольшим добавлением (5-10 %) синтетики. Такая одежда хорошо сохраняет форму и не мнется. Не стоит надевать вещи из чистого льна, хлопка или шелка. Они очень легко мнутся и теряют опрятный вид.

Сарафаны и блузки на бретельках не подходят для офиса. В очень жаркие дни допускается надевать вещи без рукавов, но к ним следует подбирать минималистичные и строгие аксессуары. Для жаркой погоды подойдут непрозрачные блузы, платье-баллон или легкие тканевые брюки. Такая одежда выглядит по-деловому, но не заставляет вас изнывать от жары.

Заключение

Одежда для жары может быть модной и стильной. Выбирайте такие модели, которые подчеркивают ваши достоинства и маскируют недостатки.