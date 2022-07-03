Мнение: Дикая (2022). Кино под знаком СВО

Сходил сегодня в кино. Да, на российский фильм, а что? Для меня это не подвиг и не пощечина общественному вкусу – я ходил на российское кино еще когда это не стало мейнстримом (когда в кинотеатрах никакого кино, кроме российского, просто не осталось). Так что я решил просто обновить новую реальность – так как в кино в период СВО еще не был.

Пошел на новый фильм «Дикая». Я и раньше, в прошлые месяцы, порывался что-то посмотреть, но все как-то не было подходящих сеансов. А тут всё совпало: я в ТЦ «Шоколад» возле своего дома, вижу фильм «Дикая», про который смутно помню, что где-то читал, что его почти хвалили (в духе «не такое дерьмо, как обычно, забавный сюжет»), начало сеанса в 19.50, на часах 19.47 – ну, грех не пойти.

У касс – ни одного человека, спокойно беру билет, в зале кроме меня было человек 10. И это, замечу, в субботу вечером! Так что в плане комфорта, если кто не любит сидеть в толпе – можно расслабиться. Правда, в разгар ковидо-истерии в залах бывало и еще меньше зрителей, можно было и вообще одному на весь зал оказаться (представлять себя товарищем Сталиным в его персональном кинозале). Так что в принципе – ничего особенного.

Что сказать о фильме «Дикая» с позиции простой беспристрастной оценки, не вдаваясь в детали? В принципе – почти такое же дерьмо, как и почти весь нынешний Голливуд: тупо, бездарно и бессмысленно. Но если разбираться – то, конечно, есть нюансы.

Что касается основной идеи сюжета – в принципе, она неплохая: гламурная девица вместо Ниццы, куда она летела с «папиком», чтобы попить коктейли, внезапно оказывается в Якутии посреди тайги, причем «как была» – в помаде, с айфоном, пляжной сумкой, в купальнике и босоножках. А там – тайга, река Вилюй, медведи, крысы и муравьи. Хорошо, что хотя бы лето, а не мороз под минус 55 (вот тут бы ей в босоножках сразу б пришел каюк).

То есть главная идея, как сразу отмечаем, откровенно садистская, в духе нынешней РФ: посмотреть на мучения кого-нибудь слабого в жестоких условиях. Но можно было бы сделать что-то забавное, тем более, что актриса в главной роли «модели», Катерина Вилкова, хоть и в самом деле «модель», но, как ни странно, умеет играть.

Понятно, на что с самого начала была ставка: на полуголую Вилкову (в некоторых моментах она раздевается и вовсе догола) в купальнике, а также на величественные виды русской (а точнее – якутской) природы. Выпячивание эпитета «якутская» я делаю не из русофобии, а потому, что фильм явно в большой (или даже определяющей) степени делался на деньги якутов (или республики, или «Алмазы России-Саха») – и упор на ЯКУТОВ в фильме невозможно не увидеть, это выглядит непривычно и достаточно свежо.



Шлюха и олигарх

Мешает вечная беда почти всей российской кинопродукции – то, что сценарий написан левой ногой. В фильме с самого начала концы с концами не сходятся, а где-то ближе к концу создается впечатление, что сценаристов окончательно «запарил» «весь этот бред», им стало влом что-то сочинять, и они уже наваляли просто первое что пришло в голову, лишь бы скорее отделаться.

Лично меня, как сторонника жизненной правды и одновременно толстого увальня, который терпеть не может бывать на природе в сырости и среди комаров, особенно возмутило такое: героиня в платье и босоножках оказывается одна в тайге летом, встречает медведя (натурального такого мишку – самого страшного убийцу, какого можно встретить в лесу), бросается от него бежать и… теряет босоножки! Я молчу о том, что от медведя, как известно, убежать нельзя – он развивает скорость до 50 км/ч, но это ладно еще; главное – героиня бросает свои туфли и далее весь фильм таскается по Якутии босиком!!

Я бы предложил сценаристам самим попробовать: снять обувь, носки – и не то что побегать, а просто попробовать сделать несколько шагов по нехоженному дикому лесу. Это БОЛЬ!! А героиня (по сценарию, напомню, гламурная фотомодель из Москвы) бодро носится сначала по тайге, а потом и по каменистому предгорью, как бы вообще не ощущая никакого дискомфорта. Как Тарзан!

Нет, я знаю, что человеческая стопа, как у всех обезьян, в принципе СПОСОБНА достаточно ороговеть и позволять спокойно передвигаться по сколь угодно острым поверхностям; но на это явно нужны не день, не неделя и не месяц – так что на самом деле героиня фильма просто никуда бы ушла с места своей аварии…

Но вообще это всё не так важно. Фильм 2022 года, по большому счету, может быть нам интересен только одним: его ведь сделали те же люди и для тех же людей, которые потом объявили СВО. Поэтому единственный вопрос – как одно отразилось в другом (а не могло не отразиться). Это – массовая продукция, ширпотреб, то есть культурная матрица та же, что позволяет спокойно убивать женщин и детей – и спокойно говорить об этом. Одни и те же люди стреляют по торговым центрам и жилым домам – и снимают гламурные фильмы типа «Дикой». Какая у этого общая основа? Что с этими мерзавцами НЕ ТАК?

И вот это «общее» можно обнаружить. В «Дикой», как и во многих других российских картинах, бросается в глаза несколько особенностей: во-первых, легкость убийства персонажей, и во-вторых – подспудная ненависть авторов «произведения» ко всем своим героям. Кое-как скрываемый, но все-таки читаемый посыл «Чтоб вы все сдохли!»

Авторы в «Дикой» ненавидят на самом деле всех: и гламурных шлюх (главная героиня и ее подруги), и весь гламурный «бомонд», и русских олигархов-подкаблучников (образ обаяши Алексея Кравченко), и их показную роскошь, и даже, страшно сказать, якутское нацменьшинство, изображающее какую-то якобы «близость к корням», а на самом деле представляющих из себя все тех же компрадоров на национальных богатствах, без смысла и цели.

Поэтому все персонажи – какие-то зомби, а песня Шнура «Никого не жалко, никого» как будто написана и для этого фильма тоже. Повторюсь – актриса Вилкова, которой выпала самая глумливая роль, изо всех сил старается свой персонаж хоть как-то «утеплить» и сделать похожей на человека – но общий бесчеловечный настрой авторов ей не позволяет.

Беспричинные смерти в фильме какие-то почти тарантиновские, кровь вообще хлещет рекой – что в гламурном фильме, который вообще-то начинался как комедия положений с элементами туристического буклета «Посетите Якутию!», смотрится с каждым кадром все более дико. Причем – тоже очень характерный «сдвиг»: фильм поначалу пытается выглядеть как «эротический», но к концу понемногу превращается в откровенный «слешер». Всё, словом, по классике, по Эрику Фромму: некрофилам на самом деле секс неинтересен, более того – они его ненавидят. Вместо секса им нужны сцены убийств, кровь и выпущенные кишки, а также сцены всякого рода глумления и изнасилований. Именно в эту сторону фильм понемногу и сворачивает.

И чтобы подчеркнуть эту особенность – в фильме постоянно и настойчиво повторяется, из раза в раз: олигарх взял с собой шлюху на борт частного самолета, а потом частной яхты, но СЕКСА У НИХ НЕ БЫЛО! Это утверждается просто категорически, вплоть до самого конца, просто вдалбливается зрителю: убийства были, секса – не было! Секса и не должно быть. Вместо секса у нас смерть.

Ну и еще один забавный момент, тоже вполне в тематике СВО: при обилии убийств (особенно для «комедии») ни один якут или якутка за время сеанса не пострадали. Все убитые – исключительно русские. Это, очевидно, вполне в рамках происходящих сейчас в разных республиках РФ формирований «национальных военных формирований» – нацреспублики начинают выделяться не только своей национальной одеждой. И да, кстати: русский олигарх-подкаблучник в исполнении Алексея Кравченко полфильма говорит… на якутском языке, которым, по фильму, прекрасно владеет. А его жена-якутка, как ясно зрителю, является реальным владельцем их компании (а в итоге становится и единоличной владелицей).

Главный драматургический провал фильма, вообще-то непростительный – то, что главная героиня Алена по ходу фильма никак не изменилась. На первый взгляд непонятно, зачем тогда нам вообще показывали всё действо – героиня, грубо говоря, как была дурой, так и осталась, и что?

Но если оценивать «с точки зрения СВО», то виден и истинный смысл: ведь фильм снят некрофилами для некрофилов, и для них понятно, что реальный сюжет иной: шлюха, выставляющая напоказ свои прелести, попала в жуткую тайгу, где и сгинула – она сначала измазалась,обломала ногти и растеряла весь свой гламур, потом изранилась, потом ее разорвали медведи, съели шакалы, остатки растащили крысы и доели муравьи. И русские люди смотрели этот ИСТИННЫЙ сюжет с удовольствием и одобрением – так тебе, шлюха, это тебе Россия, а не Ницца!

Конец фильма (ниоткуда не вытекающий) подтверждает этот тайный смысл: в нем две главные героини, якутская вдова и московская оторва, вдруг почему-то начинают какой-то дикий танец на столе, извиваясь и издавая дикий странный вой. Тут идет явный намек (отыгранный ранее), что вдова-якутка – она еще и шаман. Ну а танцующая с ней рядом, стало быть – русская ведьма: преобразилась в лесу, после того как ее зарезали. Поэтому она так дико подвывает.

Вон оно, значит, как – теперь финал понятен.

Всё российское «искусство», как бы не с 1991 года, теперь под знаком СВО. Ничего не поделаешь.