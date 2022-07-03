 

Мнение: О хрониках летального исхода… Так ОН всё-таки умер?

03.07.2022, 3:26, Разное
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И снова печальное событие из разряда ожидаемых. Но таков уж он, увы, первый июльский уик-энд.

В этот раз, впрочем, патологоанатомы пока ещё находятся в ожидании. Объективнее всего текущее состояние пациента можно оценить где-то в промежутке от глубокой комы до клинической смерти. И всё, буквально всё играет сейчас против него. Шансы ничтожны, словом.

Хотя вроде бы ещё есть. Но

Будем посмотреть ©

Российский автопром — отрасль, где напрямую заняты 300 тысяч человек, а с учетом смежных производств и три миллиона, — по сути, переживает клиническую смерть. Об этом свидетельствуют данные даже «» официальной статистики. И люди уже задумываются: переживёт ли?

Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов парализовали производство автомобилей от Калиниграда до Владивостока. По итогам мая выпуск легковых автомобилей в России сократился на 96,7% – то есть в 30 раз в годовом выражении. Об этом отчитался на уходящей неделе Росстат. По его данным, за месяц с конвейера сошли лишь 4 тысячи машин, хотя в прежние времена их выпуск превышал 100 тысяч единиц и более.

Из 20 автозаводов, которые работали в стране в начале года, к настоящему времени функционируют лишь два. Это китайский Haval в Тульской области и многострадальный «АвтоВАЗ». Последний с перебоями, раз в неделю останавливая конвейер, пытается выпускать Lada Granta без подушек безопасности и ABS. Но владеть такими автомашинами можно будет только в России. Однако же и других россиянам купить практически невозможно. Продажи новых авто в мае рухнули на 84%, а состоятельные заказчики уже нанимают «перегонщиков» из Европы, как в 1990-е. Но и эта возможность, вероятно, скоро закроется так или иначе.

Что ж, прощай ещё одна давняя «советская гордость»?

Впрочем, а был ли он, по большому счёту, собственный российский автопром? В #СССР годами «клепали» морально устаревшие модели, выкупленные у западных концернов. В России пошли ещё дальше и просто занялись «отвёрточной сборкой», позднее переименованной в «локазизацию». Но модели шли всё оттуда же, с Запада.

Может, и жалеть не о чем?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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