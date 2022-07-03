Мнение: Коротко по Лисичанску. 02.07.2022

Коротко по ситуации после освобождения Лисичанска.

1. Лисичанск. Город сегодня был освобожден. Идет зачистка. Остатки группировки сбежали через Белогоровку к Северску, где планируют выстраивать оборону. В ближайшие дни Лисичанск, как и все Лисичанское направление покинут военные сводки. Освобождение ЛНР от украинской оккупации, скорее всего, будет объявлено после взятия Белогоровки. Фактически же эта задача уже решена. Противник потерял все крупные города на территории бывшей Луганской области. Гауляйтер оккупированных ВСУ территорий ЛНР фактически остался без работы. Еще одно чудовищное преступление агрессора! Само собой, ждем подсчета реальных потерь противника (сколько убежало, сколько осталось) + трофеи.

2. Соледар. Линия Северск-Соледар станет следующей линией обороны ВСУ, прикрывающей Артемовск и трассу Славянск-Артемовск. Противник уже подтянул сюда резервы и рассчитывает задержать наступление российских войск после того, как те закончат с зачисткой Лисичанского выступа. Пока что наши войска ведут бои в районе Николаевки и Спорного, а также обрабатывают Верхнекаменское, через которое пойдет продвижение к Северску. В Берестовом и Белогоровке (другой) без изменений.

3. Артемовск. ЧВК «Вагнер» добились успеха в Клиновом, выбив противника из поселка. Создаются предпосылки для дальнейшего продвижения к Артемовску. Покровское противник пока удерживает. На юго-восточных окраинах Артемовска ВСУ оборудуют позиции в жилых домах выгоняя жителей. Также продолжаются бои в районе Кодемы и Семигорья, где наши войска пытаются отрезать от основных сил противника группировку обороняющую Новолуганское и Углегорскую ТЭС.

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