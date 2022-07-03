 

Мнение: Коротко по Лисичанску. 02.07.2022

03.07.2022, 3:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Коротко по ситуации после освобождения Лисичанска.

1. Лисичанск. Город сегодня был освобожден. Идет зачистка. Остатки группировки сбежали через Белогоровку к Северску, где планируют выстраивать оборону. В ближайшие дни Лисичанск, как и все Лисичанское направление покинут военные сводки. Освобождение ЛНР от украинской оккупации, скорее всего, будет объявлено после взятия Белогоровки. Фактически же эта задача уже решена. Противник потерял все крупные города на территории бывшей Луганской области. Гауляйтер оккупированных ВСУ территорий ЛНР фактически остался без работы. Еще одно чудовищное преступление агрессора! Само собой, ждем подсчета реальных потерь противника (сколько убежало, сколько осталось) + трофеи.

2. Соледар. Линия Северск-Соледар станет следующей линией обороны ВСУ, прикрывающей Артемовск и трассу Славянск-Артемовск. Противник уже подтянул сюда резервы и рассчитывает задержать наступление российских войск после того, как те закончат с зачисткой Лисичанского выступа. Пока что наши войска ведут бои в районе Николаевки и Спорного, а также обрабатывают Верхнекаменское, через которое пойдет продвижение к Северску. В Берестовом и Белогоровке (другой) без изменений.

3. Артемовск. ЧВК «Вагнер» добились успеха в Клиновом, выбив противника из поселка. Создаются предпосылки для дальнейшего продвижения к Артемовску. Покровское противник пока удерживает. На юго-восточных окраинах Артемовска ВСУ оборудуют позиции в жилых домах выгоняя жителей. Также продолжаются бои в районе Кодемы и Семигорья, где наши войска пытаются отрезать от основных сил противника группировку обороняющую Новолуганское и Углегорскую ТЭС.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.22 / 5 фактов о детских онкозаболеваниях, которые надо знать всем родителям

13.02.22 / Остается стройной, не отказываясь от ежедневного десерта: что ест герцогиня Меган Маркл

07.03.22 / Маленький принц: сын принца Карла Филиппа и принцессы Софии покорил подданных во время нового выхода в свет

06.09.20 / Мнение: Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

10.03.22 / Как архивировать контент Телеграма, чтобы документировать вторжение России в Украину

10.05.21 / Чиновникам разрешат обливать водой недовольных россиян

26.06.22 / Мнение: О внезапном уходе давнего камрада… Но как же он так?

27.02.22 / Офис Зеленского подтвердил встречу делегаций России и Украины на украинско-белорусской границе

01.07.21 / Скандалы: Антикризисный пиар не помог Андрею Бочарову

12.01.22 / Водка вышла на охоту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика