 

Жительница Лисичанска рассказала о взрывавших город бойцах ВСУ

03.07.2022, 2:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские войска «сами все взрывали» в городе, все сожгли, не считаясь с мирными жителями, сообщила жительница Лисичанска российским военным.

«Все сами – все взорвали, все сожгли. Они нас не считают ни за кого. Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября – это день освобождения города – отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады», – приводит РИА «Новости» рассказ жительницы Лисичанска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры из разрушенного Лисичанска. По его словам, отступая, украинские военные оставляют не только мины. «Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой «Точка-У» по зданию администрации. Однако, наших бойцов там не оказалось», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом заключается тактика нацистских бандформирований: оставить после себя как можно больше разрушения, лишить города и поселки без инфраструктуры, и затем обвинить Россию.

Ранее союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.

Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.20 / В Петербурге уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной

09.04.21 / Посол Италии вызван в МИД Турции из-за высказываний Драги об Эрдогане

10.02.21 / “После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь”. Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме

12.02.21 / “Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!” Тина Кароль презентовала “Скандал”. Видео

24.05.21 / Столтенберг: Принудительная посадка самолета в Минске – опасный инцидент, требующий международного расследования

20.01.21 / Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах

01.07.20 / МИД России: за рубежом голосование по поправкам пытаются дискредитировать

21.05.22 / Маск потребовал от Twitter объяснить распространение фейка про Трампа и Россию

13.08.20 / Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста

23.04.21 / В Украину привезли партию вакцины AstraZeneca от COVAX – Ляшко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика