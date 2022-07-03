При пожаре в частной наркологической клинике в Москве погиб человек

В частной наркологической больнице в проезде Черского в Москве произошел пожар, в результате один человек погиб и еще трое пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

«В частной наркологической больнице на проезде Черского произошел пожар на первом этаже. Погиб один человек», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

По данным из открытых источников, в здании находится наркологический центр «Нарко клиник». В пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству подтвердили факт пожара и гибели человека, а также адрес, по которому произошло происшествие.

Площадь возгорания составила 50 кв. метров, горело оборудование и отделка внутри здания. Открытое горение ликвидировано. Проводится проверка всех трех этажей здания и мансарды.

Со слов врачей, в клинике находились девять пациентов. «После осмотра медиками трое человек признаны пострадавшими», – сообщил источник в медицинских кругах. Таким образом, в результате пожара погиб один человек, еще трое пострадали.

В пятницу в Подмосковье загорелся ресторанно-гостиничный комплекс на улице Королева. В среду крупный пожар произошел в Москве на территории предприятия, занимающегося разработкой компонентов двигателей боевых самолетов. Позже стало известно, что причиной пожара на оборонном НПП «Темп» в Москве стал поджог.

—