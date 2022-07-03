 

На северо-западе Китая произошло землетрясение

03.07.2022, 2:32, Новости дня
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Землетрясение зафиксировано в воскресенье на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда землетрясения составила 5,3. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 174 км к юго-западу от города Аксу (население около 535 тыс. человек). Информации о пострадавших или разрушениях в округе Аксу, население которого превышает 2,7 млн человек, пока не поступало, передает ТАСС.

Напомним, 23 июня сейсмологи зарегистрировали землетрясение у Курильских островов. Днем ранее землетрясение произошло сразу в нескольких провинциях Афганистана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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