Гостья размера плюс-сайз: как подобрать наряд полной женщине, приглашенной на свадьбу

Свадьба является праздником, который любят очень многие. Если позвали на свадьбу в качестве гостьи, то стоит подготовиться к этому и правильно подобрать для себя наряд, чтобы буквально блистать.

Женщинам с пышными формами может быть довольно непросто выбрать подходящее платье или костюм. Важно, чтобы наряд скрывал недостатки фигуры и подчеркивал ее достоинства. Вот несколько советов, как подобрать одежду.

На что обратить внимание при выборе наряда?

Если девушка полная, то стоит выбирать силуэты, которые лучше всего подходят для дресс-кода, типа фигуры, сезона.

Определенные силуэты, в частности такие, как А-силуэт, платья с завышенной талией и с запахом, являются одним из самых лучших вариантов, независимо от типа фигуры или размера.

Для официальных мероприятий можно выбрать платья макси в пол с ослепительными деталями, такими как украшения из бисера и модные рукава-фонарики.

Наряд на неформальную вечеринку

Можно выбрать мини-платье или платье с запахом и игривым цветочным принтом в мягких пастельных тонах.

Также не стоит забывать о декольте. Есть множество различных вариантов, от открытых плеч до квадратного и глубокого V-образного выреза.

Выбор наряда летом

При выборе наряда для гостьи на свадьбу летом нужно учитывать погодные условия. Большой проблемой может стать жара. Сильная потливость может испортить внешний вид и настроение.

Именно поэтому обязательно нужно обратить внимание на ткань платья. Стоит избегать шелка, так как на этом материале хорошо видны любые пятна. Также девушкам с пышными формами стоит отказаться от полиэстера.

Хорошим вариантом станут наряды, выполненные из натуральных волокон. Например, можно надеть платье из хлопка или льна.

Стоит выбирать наряды более темных тонов, так как на светлых хорошо видны все пятна. Хорошо будет смотреться темно-синий. Можно надеть светлое платье, но только с довольно яркими принтами.

Вот несколько отличных вариантов нарядов, которые можно надеть на свадьбу женщинам размера плюс-сайз.

Комбинезон

Такой наряд смотрится красиво на полненьких девушках. Выбирая комбинезон на свадьбу, стоит отдать предпочтение модели, выполненной из легкой и свободной ткани. Чтобы выглядеть эффектно, можно выбирать синий, красный или другой довольно яркий цвет.

С элегантным комбинезоном лучше всего смотрятся босоножки на высоком каблуке, однако можно надеть и балетки.

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Деловой костюм

Гостья на свадьбу может надеть красивый и стильный брючный деловой костюм. Необязательно, чтобы комплект состоял из пиджака и брюк. Хорошо будет смотреться вариант с блузкой или топом. Брюки лучше всего подбирать классического покроя. Хорошо подходит красный, белый или розовый цвет наряда.

Чтобы получить действительно шикарный образ гостьи на свадьбе, стоит выбирать широкие брюки из струящихся тканей и сочетать их вместе с топом и длинным летним пальто.

Платье

Существует множество различных фасонов платьев. Это может быть мечтательный цветочный наряд, воздушное макси-платье. Также отлично смотрится модель с запахом и многоуровневые миди-варианты. Женщинам с пышными формами хорошо подойдут приталенные платья.

К летним трендам стоит отнести вырез на одно плечо, рюши, рукава-фонарики и многое другое.

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Оттенки наряда могут быть совершенно любыми, но лучше всего отдавать предпочтение ярким цветам.

Беспроигрышным вариантом будет платье длины миди. Этот наряд помогает прикрыть полные ноги и выглядит красиво и свежо. Для свадьбы отлично подойдет вариант с открытыми плечами яркого оттенка.

Дополнить платье можно парой удобных туфель или босоножек на танкетке, чтобы ноги не слишком сильно уставали.

Также не стоит забывать о стильных и модных аксессуарах, которые сделают образ невероятным.

Юбка

Для полненьких женщин отличным вариантом наряда на свадьбе станет юбка.

Можно скомбинировать плиссированную модель красного цвета вместе с кружевной блузкой и туфлями-лодочками.