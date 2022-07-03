 

В ЛНР оценили разрушения в освобожденном Северодонецке

03.07.2022, 1:12, Новости дня
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Освобожденный город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) в плачевном состоянии, многие жилые дома и здания разрушены, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Город [Северодонецк] в таком достаточно плачевном виде: много жилья, много офисных зданий утеряны безвозвратно, но это, наверное, не самое страшное. Это все можно отстроить», – приводит слова дипломата ТАСС.

Он отметил, что сейчас в Северодонецке отсутствуют мобильная связь, газо- и электроснабжение. «Света нет, нет связи, нет газа, нет воды», – сказал Мирошник.

Посол ЛНР в РФ также отметил, что на данный момент в Северодонецке остались около 10 тыс. человек. «По данным комендатуры, в городе остался каждый десятый. То есть чуть больше 10 тыс. [человек], – сказал Мирошник. – Это люди, которые заявили [военной комендатуре], что они здесь. По мере того, как будет восстанавливаться город, появятся хоть какие-то блага цивилизации, народ явно будет подтягиваться, потому что люди уехали недалеко».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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