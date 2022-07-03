Президент Узбекистана ввел в Каракалпакии комендантский час

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил в Каракалпакии комендантский час, который будет действовать в ночное время в рамках введенного до 2 августа режима ЧП, говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы республики.

«Ввести на территории Республики Каракалпакстан на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 21:00 до 7:00», – приводит текст сообщения ТАСС.

Согласно документу, также поручается создать на территории Каракалпакии комендатуру, которую возглавит командующий национальной гвардией Рустам Джураев. На период ЧП президент распорядился также усилить охрану общественного порядка в Каракалпакии, особо важных и категорированных объектов, ввести ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, обеспечить проверку документов, личный досмотр, а также ограничить въезд в Каракалпакию и выезд из нее.

Запрещается также организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, продажа оружия и боеприпасов. При этом глава государства распорядился «обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов». Для охраны правопорядка будут дополнительно привлечены силы и средства министерства обороны республики.

Ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов сообщил, что в Каракалпакии на период с 3 июля до 2 августа вводится режим чрезвычайного положения.

В пятницу преступная группа лиц пыталась захватить органы государственной власти в городе Нукусе. Сотрудники правоохранительных органов решительно пресекли противозаконные действия. На следующий день Шавкат Мирзиеев сообщил о том, что решил не вносить изменения в конституцию, которые касаются статуса Каракалпакии.

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