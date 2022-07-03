 

Их можно просчитать по дате рождения: самые редкие люди на Земле – люди “Голубого света”

03.07.2022, 0:55, Разное
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Люди “Голубого света” настолько редки, что даже дети индиго или люди радуги встречаются несколько чаще. Кто же это такие, какова их миссия? Давайте узнаем, как понять, не являются ли кто-либо из ваших знакомых этими загадочными сущностями.

Кто это?

Люди “Голубого света” не имеют никакой непосредственной связи с нашей планетой, поскольку ближе всех жителей Земли к Богу. Именно они являются прямыми представителями его могущественной силы, мудрости и воли.

Такие люди прибыли на Землю не с Плеяд, как большинство из нас, а с Сириуса, условия жизни на котором экстремальны и не по силам каждому. Лишь некоторые души в состоянии проживать на Сириусе, именно поэтому люди “Голубого света” столь же ценны и значимы, как Архангелы и Лорды. Они несут с собой свет, тайные знания и вселенскую мудрость, но сами нуждаются в защите от тьмы и ее приспешников.

В прошлом именно люди “Голубого света”, обладающие особыми способностями, были успешными алхимиками, могли преобразовывать материю. Именно поэтому нередко после них в местности, где они проживали, остаются хаос и разрушения.

Как проверить

Самый простой вариант – вычислить число даты рождения и имени. Если в итоге вы получите два результата, каждый из которых равен единице – перед вами человек “Голубого света”.

Второй способ – метод наблюдения. Чаще всего такие люди предпочитают держаться особняком. Так, в толпе шумных подростков они будут молчаливы, не демонстрировать особого интереса к происходящему в компании. Однако забитыми и скромными их не назовешь. Это очень сильные, могущественные люди. Они до конца своих дней остаются одинокими, могут создать семью, но никогда в полной мере не смогут раскрыться перед партнером. Но чаще остаются холостыми. Такое поведение – механизм защиты, поскольку на нормализацию межличностных отношений тратится очень много сил и энергии. Кроме того, при контакте с такими людьми «обычные» начинают испытывать дискомфорт, обиду. И чтобы избежать этого, люди “Голубого света” стараются дистанцироваться.

Нередко их рождение сопряжено с катаклизмами, какими-то серьезными общественными или политическими переменами.



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