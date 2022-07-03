Их можно просчитать по дате рождения: самые редкие люди на Земле – люди “Голубого света”

Люди “Голубого света” настолько редки, что даже дети индиго или люди радуги встречаются несколько чаще. Кто же это такие, какова их миссия? Давайте узнаем, как понять, не являются ли кто-либо из ваших знакомых этими загадочными сущностями.

Кто это?

Люди “Голубого света” не имеют никакой непосредственной связи с нашей планетой, поскольку ближе всех жителей Земли к Богу. Именно они являются прямыми представителями его могущественной силы, мудрости и воли.

Такие люди прибыли на Землю не с Плеяд, как большинство из нас, а с Сириуса, условия жизни на котором экстремальны и не по силам каждому. Лишь некоторые души в состоянии проживать на Сириусе, именно поэтому люди “Голубого света” столь же ценны и значимы, как Архангелы и Лорды. Они несут с собой свет, тайные знания и вселенскую мудрость, но сами нуждаются в защите от тьмы и ее приспешников.

В прошлом именно люди “Голубого света”, обладающие особыми способностями, были успешными алхимиками, могли преобразовывать материю. Именно поэтому нередко после них в местности, где они проживали, остаются хаос и разрушения.

Как проверить

Самый простой вариант – вычислить число даты рождения и имени. Если в итоге вы получите два результата, каждый из которых равен единице – перед вами человек “Голубого света”.

Второй способ – метод наблюдения. Чаще всего такие люди предпочитают держаться особняком. Так, в толпе шумных подростков они будут молчаливы, не демонстрировать особого интереса к происходящему в компании. Однако забитыми и скромными их не назовешь. Это очень сильные, могущественные люди. Они до конца своих дней остаются одинокими, могут создать семью, но никогда в полной мере не смогут раскрыться перед партнером. Но чаще остаются холостыми. Такое поведение – механизм защиты, поскольку на нормализацию межличностных отношений тратится очень много сил и энергии. Кроме того, при контакте с такими людьми «обычные» начинают испытывать дискомфорт, обиду. И чтобы избежать этого, люди “Голубого света” стараются дистанцироваться.

Нередко их рождение сопряжено с катаклизмами, какими-то серьезными общественными или политическими переменами.