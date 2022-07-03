Драпированная вместо теряющей позиции шторки: тенденции и критерии выбора челки под свою форму лица

В последнее время были особенно популярны челки-шторки, которые пришли из семидесятых годов, а сегодня стали настоящими трендом. Но эту прическу все более уверенно сменяет челка-драпировка, которая уже сегодня пользуется огромным успехом у знаменитостей.

Челка-шторка выглядит немного взъерошенной и легкой. Она падает ниже бровей и расширяется к скулам. Такая челка хорошо выделяет глаза. Что касается драпированной челки, она более длинная, смотрится шикарнее и гламурнее своей “младшей сестры”. Эта челка доходит до подбородка и не сходится по центру.

Дополнительная длина такой челки добавляют универсальности. Если вы хотите зачесать все волосы назад, такая челка позволит это сделать. Драпированная челка – это некий переход от челки-шторки к прическе, которая дает больше свободы обладательнице. Похоже, чтобы получить драпированную челку, необходимо отрастить шторку.

Если вы хотите получить нечто похожее, необходимо попросить своего парикмахера подрезать волосы у лица ниже подбородка. Красота такого варианта состоит в том, что вы можете проявлять фантазию и укладывать волосы совершенно по-разному. В этом поможет фен, с помощью которого можно будет немного выделить драпированные локоны.

Как выбрать подходящую модель челки под свою форму лица

Если у вас круглое лицо, подойдет косая длинная челка, которую можно будет разложить по разным сторонам лица. Это позволяет сделать круглую форму лица более вытянутой.

Для треугольного лица лучше всего выбрать укороченную драпированную челку, чтобы зрительно скрыть выступающие скулы и отвлечь от них ненужное внимание.

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Если у вас квадратное и прямоугольное лицо, подойдет челка-шторка, которую нужно сделать несколько более густой и объемной, чтобы она скрывала лоб, оставляя немного незакрытого пространства в центральной части лица. Для овального лица подойдет любая челка, например челка-шторка. Именно эта форма лица является максимально правильной, поэтому не нужно создавать отвлекающие акценты.

Почему следует отдать предпочтение челке

Часто девушки не решаются подрезать челку по нескольким причинам. Но именно челка-шторка и драпированная челка имеют ряд преимуществ, о которых каждый парикмахер должен рассказать своим клиентам. Прежде всего, челка – это довольно простой инструмент, с помощью которого можно немного изменить черты лица, если это необходимо.

Кроме того, шторка может быть уложена совершенно по-разному, а драпированную челку можно убрать легким движением за ухо. Отрезав челку, вы с радостью отметите, что сразу же скинули несколько лет.

Различные сочетания

Челка – это превосходное решение для тех, кто каждый день любит укладывать волосы по-разному. Например, драпировка хорошо сочетается с высоким хвостом. Челка-шторка получается очень текстурированной, поэтому вместе с ней любые хвосты смотрятся превосходно.

Драпированная челка будет хорошо выглядеть даже с немного несвежими волосами. Это сразу же создаст атмосферу рок-н-ролла на голове. Челка-шторка и длинный боб – это еще один отличный дуэт.

Волосы, длина которых находится на уровне плеч, является идеальной основой для любой челки. Если есть необходимость замаскировать широкий лоб и гармонизировать удлиненное лицо, просто прописана драпированная челка. Если девушка привыкла носить короткую стрижку, даже в этом случае ее можно сочетать с челкой-шторкой или драпированным ее вариантом.

Даже для тонких волос

Обладательницам тонких волос бывает довольно сложно подобрать стрижку. Но даже в этом случае не стоит бояться забрать немного объема с помощью челки. Это создает дополнительный объем и выгодно выделяет лицо. При тонких волосах лучше, если пряди будут текстурированными и немного более удлиненными.