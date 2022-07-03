Мнение: О давно ожидаемой смерти… R.I.P.?

Говорят, нельзя желать летального исхода ни ближнему, ни дальнему. Мол, это прежде всего сократит жизненный путь самого́ желающего. Но люди устроены так, что способны ненавидеть иррационально. И даже страшно представить, сколько миллионов человек сейчас всей душой желают смерти одному…

А коллективные желания тоже, знаете ли, могут иной раз материализоваться. Тем более, на ⅛ части суши: место про́клято!

Пишут, что состояние здоровья первого и последнего президента #СССР Михаила Горбачева ухудшилось настолько, что самые верные его сторонники занялись чуть ли не организацией предстоящих похорон. В окружении самого экс-генсека это, разумеется, опровергают. И даже выкладывают «жизнеутверждающие» фото (см. выше). Но в памяти ещё свежи аналогичные «опровержения» в отношении почившего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Которого, как осторожно заявляют источники, неделями держали на ИВЛ — без шансов на возвращение к самостоятельной жизни — только для того, чтобы в кулуарах аккуратно поделить наследство.

Что ж, такие люди даже в смерти своей не вольны…

Но вот что особенно показательно в этой истории. Нет, не похороны «заживо»: как политик Михаил Горбачев умер ещё в начале 1990-х, а как гражданин — в начале 2000-х, поддержав реинкарнацию всего того, с чем он пытался бороться в 1980-е. Де-факто 91-летний политик сейчас — полупризрак-полузомби, в отличие от, к примеру, чуть более возрастного Генри Киссинджера. Так что в случае «могильщика Союза» медицинский факт не особо уже и значим, кроме как для сотрудников «Горбачев-фонда».

Причём больше всего они опасаются не потери работы, а гнева сограждан, которые до сих пор не простили «предательства». Из-за этого, поговаривают, что «разрушителю» Советского Союза может не найтись места на бывшей советской земле. А потому предполагают сыскать его последний приют… в Лондоне, который первым на Западе оценил тогда ещё молодого и перспективного советского лидера. От этом, якобы, хлопочут все «либералы», от Чубайса и Ходорковского до Прохорова и Кудрина. Последний, по слухам, решает вопрос на самом верху.

Если случится именно так, это будет и очень символично, и весьма подтверждающе. Обретут новую жизнь, уже вечную, все циркулирующие в обществе «мутные версии». Ну и с другой стороны, всё же грустно, что человек, каким бы он ни был при жизни, лишится последней привилегии — места рядом со своей единственной спутницей… Которую во всех грехах обвиняют ничуть не меньше, чем пока ещё живого супруга. Ну и «престижного» Новодевичьего кладбища лишится тоже…

И вот это вот будет воздаянием по заслугам?

Или же станет очередной, самой последней «несправедливостью» по отношению к тому, кого освобождённые от советского рабства уже более трёх десятилетий винят во всех своих бедах?

Хотя вот, говоря по справедливости, а кто из «обвинителей» тогда, в декабре 1991 года, грудью встал на защиту СССР, за сохранение которого несколько месяцев назад проголосовал на референдуми?

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