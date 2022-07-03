 

Мнение: Британия осуждает осуждение британских наемников

03.07.2022, 0:40, Разное
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Британия вновь официально осудила ДНР за передачу в суд дел еще двух британских наемников, которые проходят по статье за которую предусмотрена смертная казнь.
Ранее она осуждала вынесение смертного приговора двум другим британским наемникам.
При этом, на конктакт с ДНР по поводу обсуждения судьбы своих наемников Британия выходить отказывается передоверив переговоры по ним Украине. Двое уже приговоренных ранее публично заявляли, что хотели бы, чтобы их обменяли на Медведчука (вопрос "А зачем нам Медведчук?" по-прежнему актуален).

Сейчас в рамках местного законодательства идет рассмотрение апелляции наемников, которые пытаются оспорить приговор и добиться замены смертной казни на пожизненное заключение или длительный тюремный срок.
С моей точки зрения, казнь хотя бы парочки наемников будет весьма символичным событием.

Источник: Colonel Cassad



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