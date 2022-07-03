Любимые девчонки актёра Епифанцева – Личное мнение

Актёр Владимир Епифанцев пришёл на запись какой-то передачи в сопровождении трёх женщин.



Фото: Соцсети

При этом у 50-летнего Епифанцева имеется законная жена Юля, годящаяся ему в дочери.

Своё появление с группой тёток актёр объяснил так:

Так сложилось в жизни. Не буду подробности рассказывать. Люди не поймут. Пока еще не готовы… В фильмах бывает, что за тобой кто-то идет, какие-то невидимые персонажи. Они видимые. Они — я, как и весь мир. Каждая частица мироздания — я…

Зачастую слушаю эго и думаю — вот тупое! Не понимает, о чем говорит. Вылезает какая-то хрень… Пытаюсь это хакнуть. Например, с девчонками мы научились это делать.

Научился он. С девчонками. Но люди при этом не поймут: пока ещё не готовы.

Епифанцев, а, может, люди не «пока ещё не готовы» понять твой странный образ жизни, а уже не готовы? Больше не готовы?

То, что ты описал, — это дремучий первобыт: самец человека в окружении самок, которых он считает частью себя. Только ты пошёл дальше и подаёшь эту муть под соусом эзотерики — системе знаний и верований не самых умных людей.

Ранее Епифанцев разглагольствовал о свободных отношениях.

Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы в дела друг друга не лезете. У тебя любовницы, а у нее любовники.



Ну, что тут скажешь.

Когда человеку болезненно хочется выделиться, а нечем, он выделяется через свои романтические и половые отношения. Они должны быть странными и бурными, что нам и попытался продемонстрировать Епифанцев.

Сериальный актёр категории «омега» несёт загадочный, как ему самому кажется, бред про свободную любовь и «девчонок», с которыми он делает что-то такое, к чему общество «пока ещё не готово».

Это — уровень публичной трансляции «Дома 2». Не более того.

Как относитесь к свободным, в понимании Епифанцева, отношениям? Подписались бы? Почему?

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