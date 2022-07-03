Любимые девчонки актёра Епифанцева – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Актёр Владимир Епифанцев пришёл на запись какой-то передачи в сопровождении трёх женщин.
Фото: Соцсети
При этом у 50-летнего Епифанцева имеется законная жена Юля, годящаяся ему в дочери.
Своё появление с группой тёток актёр объяснил так:
Так сложилось в жизни. Не буду подробности рассказывать. Люди не поймут. Пока еще не готовы… В фильмах бывает, что за тобой кто-то идет, какие-то невидимые персонажи. Они видимые. Они — я, как и весь мир. Каждая частица мироздания — я…
Зачастую слушаю эго и думаю — вот тупое! Не понимает, о чем говорит. Вылезает какая-то хрень… Пытаюсь это хакнуть. Например, с девчонками мы научились это делать.
Научился он. С девчонками. Но люди при этом не поймут: пока ещё не готовы.
Епифанцев, а, может, люди не «пока ещё не готовы» понять твой странный образ жизни, а уже не готовы? Больше не готовы?
То, что ты описал, — это дремучий первобыт: самец человека в окружении самок, которых он считает частью себя. Только ты пошёл дальше и подаёшь эту муть под соусом эзотерики — системе знаний и верований не самых умных людей.
Ранее Епифанцев разглагольствовал о свободных отношениях.
Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы в дела друг друга не лезете. У тебя любовницы, а у нее любовники.
Ну, что тут скажешь.
Когда человеку болезненно хочется выделиться, а нечем, он выделяется через свои романтические и половые отношения. Они должны быть странными и бурными, что нам и попытался продемонстрировать Епифанцев.
Сериальный актёр категории «омега» несёт загадочный, как ему самому кажется, бред про свободную любовь и «девчонок», с которыми он делает что-то такое, к чему общество «пока ещё не готово».
Это — уровень публичной трансляции «Дома 2». Не более того.
Как относитесь к свободным, в понимании Епифанцева, отношениям? Подписались бы? Почему?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет