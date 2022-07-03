 

Президент Узбекистана предложил сохранить автономию республике Каракалпакстан

03.07.2022, 0:16, Новости дня
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где накануне прошли беспорядки, и предложил сохранить автономию республике Каракалпакстан, сообщил замглавы администрации узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

По его данным, сейчас глава государства встретился с депутатами парламента, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана, передает РИА «Новости».

Мирзиеев предложил сохранить в основном законе пункт о суверенитете автономии. Это касается статей 70, 71, 72, 74 и 75 конституции страны.

Ранее сообщалось, что в автономной республике Каракалпакстан, находящейся в составе Узбекистана, начались волнения из-за возможного лишения автономии и права на выход из состава Узбекистана.

Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе полицией.

Автономная республика Каракалпакстан с населением около двух миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40 процентов ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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