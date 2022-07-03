Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с включением в санкционный список США псковских десантников, которые создают серьезные проблемы противнику.

«Хочу поздравить наших десантников – а именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список. <…> Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику. И конечно, с этим их можно только поздравить», – приводит слова Ведерникова РИА «Новости».

В конце июня американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка. Как указало ведомство, новые санкционные ограничения вводятся против организаций, «имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ».

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин отметил блестящую работу десантников в ходе спецоперации на Украине.

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