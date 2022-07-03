 

Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США

03.07.2022, 0:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с включением в санкционный список США псковских десантников, которые создают серьезные проблемы противнику.

«Хочу поздравить наших десантников – а именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список. <…> Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику. И конечно, с этим их можно только поздравить», – приводит слова Ведерникова РИА «Новости».

В конце июня американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка. Как указало ведомство, новые санкционные ограничения вводятся против организаций, «имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ».

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин отметил блестящую работу десантников в ходе спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10.20 / НАТО строит планы на будущее без Трампа — и готовится латать альянс вместе с Байденом

08.04.22 / Российские ракеты комплекса «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой

24.04.21 / В Казахстане мужчина шесть часов отстреливался от полиции, а затем выпрыгнул из многоэтажки

28.11.20 / В РАН отреагировали на убийство физика-ядерщика из Ирана

24.05.21 / На Украине захотели изменить правила «Евровидения»

24.09.21 / Евросоюз решил открыть представительство в Афганистане

23.04.21 / День книги. Лидер Onuka Жижченко назвала семь романов, которые советует прочитать каждому

01.07.20 / Байден намерен в случае избрания ввести экономические санкции против Пекина

27.07.21 / Танки против телеканала — Onet о скандале вокруг американского телевещания в Польше

07.07.21 / «Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика