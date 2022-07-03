 

Под Псковом сгорела усадьба Римского-Корсакова

03.07.2022, 0:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района Псковской области выгорела на площади 200 квадратных метров, информирует региональное управление МЧС РФ.

«В результате пожара здание выгорело на площади 200 метров квадратных. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при осуществлении огневых работ при ремонте кровли», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

По данным ведомства, из горящего музея-усадьбы удалось спасти, в частности, подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо, а также мебель, книги, журналы и стеллажи, что составило, по предварительным данным, 50% всех материальных ценностей, находящихся в музее. Как уточняет областное управление МЧС, суммы ущерба и страхового возмещения в настоящее время устанавливаются.

Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу «Золотой петушок». В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что пожар, по предварительным данным, начался из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы. По словам Ведерникова, пламя «очень быстро» распространилось по зданию. Псковский губернатор предположил, что ущерб от пожара будет значительным. Как информировало региональное управление МЧС, при пожаре никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано в 21.30 мск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04.22 / Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали», которого в России ранее утверждали, там не было

24.08.21 / “Не проект общеевропейского интереса”. В Еврокомиссии не согласны с мнением Меркель о “Северном потоке – 2”

04.07.20 / Коронавирусом заразилась девушка Дональда Трампа – младшего

26.08.21 / На Донбассе украинский военный в одиночку зашел на позиции боевиков и ликвидировал пятерых оккупантов – Бутусов

30.08.21 / Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину

21.03.21 / В результате ДТП в Днепре пострадало пять человек, в том числе трое детей

01.05.21 / Блинкен собрался обсудить в Киеве поставки оружия Украине

04.01.21 / Медведев обсудил с Лукашенко сотрудничество РФ и Белоруссии

27.10.21 / Илон Маск стал богатейшим человеком в истории наблюдений Forbes

23.02.21 / В мире: ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика