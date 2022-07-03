Под Псковом сгорела усадьба Римского-Корсакова

Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района Псковской области выгорела на площади 200 квадратных метров, информирует региональное управление МЧС РФ.

«В результате пожара здание выгорело на площади 200 метров квадратных. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при осуществлении огневых работ при ремонте кровли», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

По данным ведомства, из горящего музея-усадьбы удалось спасти, в частности, подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо, а также мебель, книги, журналы и стеллажи, что составило, по предварительным данным, 50% всех материальных ценностей, находящихся в музее. Как уточняет областное управление МЧС, суммы ущерба и страхового возмещения в настоящее время устанавливаются.

Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу «Золотой петушок». В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что пожар, по предварительным данным, начался из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы. По словам Ведерникова, пламя «очень быстро» распространилось по зданию. Псковский губернатор предположил, что ущерб от пожара будет значительным. Как информировало региональное управление МЧС, при пожаре никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано в 21.30 мск.

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