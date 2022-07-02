Топ-корсет, макси-платье с принтом и броские аксессуары: десять июльских образов для прогулки в город, на пляж и не только

Лето в самом разгаре, каждой из нас хочется выглядеть особенно свежей, привлекательной и молодой. Предлагаем ознакомиться с десятью идеями для создания стильных луков. Эти образы можно взять на вооружение или использовать как основу для формирования гардероба.

Модное сочетание оттенков

Если лето в вашем регионе далеко от тропического зноя, обратите внимание на этот образ для прохладного вечера или пасмурного дня. Темно-оранжевые брюки в сочетании с коричневой курткой смотрятся весьма изысканно (главное фото).

Романтика

Лето – самое время для того, чтобы в полной мере выразить свою женственность. Вам помогут роскошные платья свободного кроя. Асимметричность – один рукав и открытое плечо – придаст образу уникальность. Простые черные босоножки на ремешках завершат создание образа.

Макси-роскошь

Длинное трикотажное платье – мастхэв для летнего гардероба. Желательно, чтобы оно было в ярких красках, чтобы вы выделялись в толпе. Монохром разбавят обувь и сумочка с леопардовым принтом.

Как русалочка

В моде на июль 2022 – легкая атласная юбка в нежных тонах. В ансамбле с топом на бретелях-спагетти она смотрится очень романтично и подойдет для прогулки по городу или для свидания.

Для пляжа

Интересный образ для самого главного развлечения лета – пляжа. Роскошная юбка-парео летящего силуэта подчеркнет женственность и позволит зрительно замаскировать дефекты фигуры. Анималистический дизайн – тренд сезона.

Внимание к деталям

Небольшая хитрость позволит из самого обычного летнего образа создать “конфетку”. Просто дополните ансамбль модными в текущем сезоне классическими черными балетками и сумкой-кошельком.

Для вечеринок

Простой, но одновременно изысканный и со вкусом составленный образ подойдет для неформальных мероприятий. Короткий топ с оригинальным вырезом интересно смотрится в тандеме с брюками с ярким принтом.

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Лавандовая гармония

Смело сочетайте стили! Спортивная юбка выигрышно смотрится в ансамбле с классической блузой – правда, легкомысленно расстегнутой. А модные сандалии на платформе удобны в носке, вы будете себя чувствовать в них словно в домашних тапочках.

Базовый лук

Для стройных девушек нет ничего лучше топа корсетного типа и брюк (бермуды, шорты – на выбор) с заниженной талией. Не зря же столько времени вы провели на тренажерах! Дополните образ оригинальными босоножками на шнуровке – и всеобщее восхищение гарантировано.

Строгая классика

Обратите внимание на сочетание темно-зеленой шелковой блузы с коротким рукавом и миди-юбки цвета топленого молока. А чтобы лук не выглядел скучно, завершите его оригинальным чокером. Белые мокасины – самая удобная обувь для продолжительной прогулки.

Вот какие образы будут актуальны летом 2022.