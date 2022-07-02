Мнение: Если Россия сократит добычу нефти, цена на нефть достигнет 380 долларов

Если Россия сократит добычу нефти, цена на нефть достигнет 380 долларов

Аналитики предположили, что, если страны G7 введут лимит цен на российскую нефть, в Москве ответят сокращением добычи: ее уменьшение на 5 млн б/с не нанесет большого ущерба российской экономике, но вызовет значительный рост цен

Цена барреля нефти может достичь $380, если Россия сократит объемы добычи в ответ на санкции США и Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase. Сейчас баррель нефти Brent стоит $119.

В уведомлении клиентам эксперты указали, что Москва может уменьшить добычу на 5 млн барр. в сутки. При этом российская экономика значительно не пострадает, в отличие от остального мира, считают в JPMorgan Chase. Если Россия сократит добычу не на 5 млн, а на 3 млн барр. в сутки, нефть подорожает до $190.

По мнению аналитиков, сокращением экспорта российские власти могут отреагировать на возможное ограничение цен на нефть. «Есть вероятность, что правительство [России] ответит сокращением добычи, чтобы причинить боль Западу», — говорится в рассылке.

Установление предельной цены на российскую нефть обсуждалось на саммите G7, который проходил на этой неделе в Германии. Bloomberg сообщал, что участники планируют ввести потолок цен на страхование и перевозку нефти. Источник Reuters рассказал, что «Группа семи» находится «на верном пути к соглашению» по этому вопросу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, страны ЕС готовы принять такое решение, если убедятся, что оно негативно повлияет на Россию, а не на них самих.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что Вашингтон просил Сеул поддержать предложение об ограничении цен. Министры финансов двух стран обсудили эту идею, и глава корейского Минфина Чу Кён Хо попросил предоставить конкретный план действий.

В начале июня Евросоюз ввел против России шестой пакет санкций с эмбарго на поставки нефти по морю. Российский вице-премьер Александр Новак после этого допустил, что к концу года цены на нефть превысят $150 за баррель.

https://www.rbc.ru/economics/02/07/2022/62bfe2b19a7947c6c3d5ef78 – цинк

Между тем, уже сейчас США ежедневно расходуют свой стратегический запас нефти, чтобы удержать рост цен на ГСМ в стране.

При дальнейшем росте цены на нефть, как ожидается, стратегических запасов хватит примерно на пару месяцев, после чего рост цен на ГСМ потащит за собой все остальное и текущая инфляция (сильнейшая со времен Джимми Картера) покажется еще вполне себе ничего.

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