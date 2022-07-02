 

В ЛНР заявили о планах освободить Белогоровку к концу дня

02.07.2022, 22:55, Новости дня
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Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку недалеко от Лисичанска в Луганской народной республике, сообщил представитель 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР.

«Сейчас идут бои в Белогоровке, наши союзные подразделения выполняют задачи по освобождению Белогоровки. Я думаю, к сегодняшнему вечеру, к исходу дня, вопрос будет закрыт», – приводит РИА «Новости» слова казака.

Ранее союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.

Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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