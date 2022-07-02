Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел на территории Каракалпакии режим чрезвычайного положения на период с 3 июля до 2 августа, сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

«Указом президента [Узбекистана] в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00.01 3 июля 2022 года до 00.00 2 августа 2022 года», – приводит слова Герасимова ТАСС.

В соответствии с указом, в Каракалпакии на время действия режима ЧП, усиливается охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Наряду с этим будет ограничено движение общественного транспорта, а также запрещено проведение любых массовых мероприятий. Исполнение предусмотренных указом ограничений возложено на МВД, нацгвардию, Службу госбезопасности, а также МЧС. Отмечается, что для поддержания режима ЧП привлекаются и силы Минобороны Узбекистана.

В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где накануне прошли беспорядки, и предложил сохранить автономию республике Каракалпакстан. Как заявляли в Узбекистане, в пятницу группа лиц пыталась захватить в городе Нукусе органы госвласти, однако правоохранительные органы решительно пресекли противозаконные действия.

Накануне сообщалось, что в автономной республике Каракалпакстан, находящейся в составе Узбекистана, начались волнения из-за возможного лишения автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе полицией.

Автономная республика Каракалпакстан с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.

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