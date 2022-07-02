 

Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро

02.07.2022, 22:55, Новости дня
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Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро, сообщил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt.

Эксперт заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа, передает РИА «Новости».

«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», – сказал Эрхардт. Он подчеркнул, что Германия и Европа в целом наносят себе колоссальный вред рестрикциями против России.

«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также сообщил о недостаточной инновационности немецкой экономики.

Ранее немцев призвали готовиться к существенному повышению тарифов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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