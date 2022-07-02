Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро
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Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро, сообщил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt.
Эксперт заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа, передает РИА «Новости».
«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», – сказал Эрхардт. Он подчеркнул, что Германия и Европа в целом наносят себе колоссальный вред рестрикциями против России.
«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также сообщил о недостаточной инновационности немецкой экономики.
Ранее немцев призвали готовиться к существенному повышению тарифов.
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