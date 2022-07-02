Huanqiu Shibao – США и Запад должны научиться диалогу с международным сообществом вместо того, чтобы диктовать свои правила

Конфликт на Украине показывает, что США и Запад до сих пор считают себя вправе выступать от имени всего международного сообщества и навязывать всем остальным собственные правила, пишет Huanqiu Shibao. Однако реальность показывает, что далеко не все страны мира поддерживают западные нарративы и антироссийскую политику. Эпоха американской гегемонии подходит к концу и Западу пора научиться вести равноправный диалог с настоящим международным сообществом, подчёркивается в статье.



AP

Конфликт между Россией и Украиной до сих пор продолжается, хотя США и страны Запада уже ввели многочисленные санкции в отношении Москвы. Они также использовали своё влияние на общественное мнение, чтобы при помощи СМИ создалось впечатление, как будто они выражают единую позицию международного сообщества, пишет в статье для Huanqiu Shibao Шэнь Ямэй, директор Американского института Китайского университета международных исследований.

На самом же деле Запад является лишь частью международного сообщества, в которое входят не только страны Европы и США, подчёркивается в статье. По сути, оно представляет собой совокупность всех стран мира, которые признаны суверенными государствами и которые на равной основе могут участвовать в обсуждении и управлении глобальными делами, напоминает автор.

Поэтому США и Запад не имеют права выступать от имени всего международного сообщества, а их заявления не отражают полностью мировое общественное мнение, как бы они ни старались представить всё иначе, подчёркивается в статье. Между тем за последние месяцы, на фоне обострения конфликта вокруг Украины, Соединённые Штаты и Запад постоянно стремятся выдать свои требования за общую позицию «мирового общественного мнения», пишет Huanqiu Shibao.

Например, они заявляют, что российская спецоперация «пошатнула основы международного порядка». В то время как многие члены реального международного сообщества признают, что именно НАТО во главе с США является главной угрозой мироустройству, а основной причиной эскалации конфликта на Украине стало возвращение Североатлантического альянса к политике времён холодной войны, включая бесконтрольное расширение на восток и обострение региональных противоречий, подчёркивается в статье.

Кроме того, США и Запад заявили, что необходимо укреплять НАТО и вооружать Украину «для защиты международных правил» — а те, кто отказывается это поддерживать, по их мнению, сразу становятся «врагами мира», которые выступают «на неправильной стороне истории». Между тем, по мнению многих других стран мира, широкомасштабная военная помощь, которую Запад оказывает Украине, не является результатом международного консенсуса, пишет Huanqiu Shibao.

На самом деле, никто не интересовался мнением международного сообщества относительно политики расширения Североатлантического альянса на восток, подчёркивается в статье. А санкции против РФ в основном поддерживают лишь США и их союзники в Европе и Азии, констатирует автор. При этом активное продвижение политики «противостояния демократии и авторитаризма», которая фактически была сфабрикована Соединёнными Штатами, уже давно оттолкнуло от них другие страны с отличающимся от Америки государственным строем, включая даже некоторых её бывших союзников.

Нынешняя позиция США и Запада не совпадает с позицией всего мира, подчёркивается в статье. Но вместо того чтобы осознать собственные ошибки, взяв на себя ответственность за последствия расширения НАТО и за ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, американцы пытаются втянуть союзников в «групповой бой», навешивая кругом свои политические ярлыки и смешивая правду и ложь, говорится в статье.

Вашингтон возглавил кампанию по введению всё более жёстких санкций против России, проталкивая резолюции с осуждением политики Москвы в Генассамблее ООН и Совете ООН по правам человека и дела против РФ в Международном уголовном суде, а также угрожая исключить Россию из «Большой двадцатки», и так далее, констатирует автор. США активно пытаются использовать различные коллективные организации, международные институты, институциональные механизмы и другие средства для продвижения своей повестки «дерусификации».

Однако США не могут выступать от имени всего мира, подчёркивается в статье. Об этом свидетельствует и тот факт, что с марта этого года по настоящее время от 40 до 80 стран воздержались или выступили против во время голосования по трём резолюциям Генассамблеи ООН, касающимся Москвы. Кроме того, Америка и её союзники начинают всё чаще расходиться во мнениях по поводу ощущения «угрозы» со стороны РФ и снабжения Украины оружием, при этом кризис лишь затягивается.

По словам Дага Бэндоу, старшего научного сотрудника американского аналитического центра Институт Катона, США намерены сражаться с Россией «до последнего украинца». Разница заключается только в способе эскалации конфликта — то есть в способе борьбы, а не диалога, говорится в статье. Такая позиция явно противоречит призыву международного сообщества к скорейшему мирному урегулированию кризиса дипломатическим путём, отмечает Huanqiu Shibao.

При этом в мире сейчас нет «единого лагеря», который бы выступал против России, и нет никакой «международной солидарности» в вопросе западных санкций, констатирует автор. Международные ограничения должны строго соответствовать Уставу ООН, быть санкционированы Советом Безопасности ООН, а также иметь чёткие цели, положения о периодическом пересмотре и условия их отмены. Вместо этого США использовали свои внутренние законы и административные указы, чтобы ужесточить ограничения, и приложили все усилия, чтобы подавить Россию и попытаться заставить её повиноваться, говорится в статье.

Однако лишь чуть более 30 союзников Америки в итоге последовали за ней в этой «санкционной войне», в то время как большинство других стран мира выступило против односторонних ограничений, призвав решать все проблемы путём переговоров, напоминает автор. Некоторые страны продолжают взвешивать все за и против в отношении санкций, другие сохраняют нейтралитет, а остальные продолжают торговать и сотрудничать с Россией.

Ряд государств, которые Америка также считала своими союзниками, такие как Индия и Израиль, даже не встали на сторону Запада, отказавшись предоставить оружие Украине и вводить санкции против Москвы, констатирует автор. В то время как другие страны Азии, Африки и Латинской Америки обычно предпочитают делать выбор самостоятельно, учитывая, что РФ является одним из крупнейших в мире экспортёров нефти, природного газа, пшеницы и удобрений, а также давним и надёжным стратегическим и торговым партнёром, гарантом безопасности и поставщиком оружия для многих из них.

Большинство государств Азии, Африки и Латинской Америки традиционно имеют прочные экономические и политические связи и с Востоком, и с Западом, подчёркивается в статье: «Для них политика неприсоединения помогает держать дипломатические двери открытыми и лучше защищать свои интересы». На фоне обострения конфликта на Украине путь сохранения независимости и стремления к автономии стал сложнее, однако именно сейчас он ещё более необходим, подчёркивается в статье.

Кроме того, многие страны третьего мира слишком хорошо знакомы с историей США и Запада, включая их постоянное вмешательство во внутренние дела других государств, вплоть до военных вторжений, государственных переворотов, поддержки «цветных революций» и так далее. Многие страны не верят, что США выступают «во имя справедливости для Украины», поэтому они и не горят желанием присоединяться к западному антироссийскому лагерю, отмечает автор. Кроме того, многие обратили внимание на то, как Запад незаконно присвоил себе российские валютные активы, поэтому теперь всё активнее ищут для себя более надёжные альтернативные платёжные механизмы, говорится в статье.

США и Запад считают себя вправе выступать от имени всего международного сообщества, что по сути является отражением их гегемонистического менталитета и политики западоцентризма. Некоторые политики в Европе и Америке уже давно привыкли называть неугодную им демократию «популизмом», правду, которую они не признают, — «фейковыми новостями», а политические игры, в которых они доминируют, — общими «правилами», пишет Huanqiu Shibao.

При этом ожидаемый переворот у них называется «весной», запланированная война — «освобождением», а свой альянс они громко зовут «международным сообществом», отмечает автор. В глазах этих людей западный мир является центром всей планеты, поэтому они считают, что вправе устанавливать свои правила для всех и могут заниматься принуждением и давлением от имени международного сообщества, подчёркивается в статье.

Поскольку эти страны всегда относятся к другим с чувством собственного превосходства и постоянно конфликтуют с чужими интересами, им до сих пор было трудно найти путь к мирному сосуществованию с остальными государствами, констатирует автор. Однако реальность показывает, что эпоха американской гегемонии подходит к концу и Запад во главе с США больше не сможет диктовать всем свои правила. «Им необходимо будет научиться вести равноправный диалог с настоящим международным сообществом», — заключает Huanqiu Shibao.