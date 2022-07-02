 

Мнение: Зачем живем? Зачем страдаем? (с)

02.07.2022, 22:05, Разное
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Очень забавное прочитал у экономиста Д.Некрасова. Он анализирует данные Центробанка РФ по потребительским настроениям россиян. Там – полная феерия, отечественные идиоты массово раскатывают губу в невообразимых масштабах:

“Обратил тут внимание на данные ЦБ РФ о потребительских настроениях российского населения. Индекс ожиданий населения растет четвертый месяц подряд и достиг отметки 108 пунктов, которую он достигал лишь дважды за весь период предшествующих наблюдений. Т.е. россияне массово считают, что в перспективе их жизнь экономически улучшится (а большинству экономистов также совершенно очевидно, что в ближайшие годы жизнь россиян будет только ухудшаться).
При этом разрыв между ожиданиями улучшения и оценкой своего текущего материального положения уже четыре месяца находится на максимальных значениях за весь период наблюдений. В апреле оценка текущего положения была 63 (одно из исторически минимальных значений), а ожидания 103 и того разница 40, сейчас 70 и 108.
Что характерно: до весны 2014 года ожидания и оценка текущего положения отличались слабо, в среднем на 3-4 пункта, а иногда перспективы оценивались населением хуже текущего состояния. Аннексия Крыма привела к тому, что данные показатели сильно и надолго разошлись: с этого момента ожидания всегда были сильно лучше текущей оценки…” и т.д. (Д.Некрасов)

Попросту говоря – у населения наблюдается эйфория. Кампания на Украине порождает массовый оптимизм – ну вот уж теперь-то, наконец… вот теперь пойдет! Это даже хорошо, что сейчас нам плохо!

В принципе, достаточно стандартная невротическая реакция на крах всех надежд, правда, более известная в индивидуальном, так сказать, порядке. Удивительно, что то же самое вдруг фиксируется на большой выборке, то есть тут мы имеем какой-то невиданной силы социальный невроз. Психологически, для одного отдельно взятого невротика, объяснить можно достаточно просто: коль длительное ожидание “перемен к лучшему” так и не происходит, а наоборот – все начинает валиться в тартарары, понимание этого делается настолько травмирующим, что психика его просто “выключает” и как бы “подменяет картинку”: вместо ужасной реальности подсовывает нечто радостное и невыносимо прекрасное, что наступит “вот-вот”.

Получается, это сейчас происходит в национальном масштабе – прямо как в гигантской секте. Со всеми и сразу. Такой всероссийский МОРОК, который будет тем сильнее, чем хуже в реальности пойдут дела. Живем как в Зазеркалье, в общем. Кругом зомби – но такие все радостные, оптимистичные. Ходишь и удивляешься. Одно опасение – как бы не помереть от такого счастья.

Источник: Размышления вольного социолога



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