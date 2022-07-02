Мнение: Лисичанск окружен. Началась зачистка

Армия ЛНР подтверждает, что Лисичанск полностью окружен.

Все дороги из города контролируются ВС РФ и армией ЛНР.

В городе идет зачистка. В ближайшее время он будет полностью освобожден.

Рамзан Кадыров сообщает, что наши войска дошли уже до центра Лисичанска. Освобождено несколько кварталов. В городе началась зачистка.

Стоит напомнить, что в начале недели заявлялось, что Лисичанск будет освобожден до конца недели. В заданные сроки вполне укладываются.

Надо понимать, что остатки группировки ВСУ бежали к Белогоровке, но явно убежать смогли не все.

Думаю уже на следующей неделе будет объявлено об освобождении ЛНР от украинской оккупации.

Таким образом Северодонецко-Лисичанская операция приближается к своему логичному завершению. Ждем начала наступления на Северск и Соледар.

Подтверждающее видео из центральных районов Лисичанска.

Красный Флаг вывешен на Мемориале Павших.

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