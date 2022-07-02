 

Мнение: Лисичанск окружен. Началась зачистка

02.07.2022, 21:55, Разное
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Армия ЛНР подтверждает, что Лисичанск полностью окружен.
Все дороги из города контролируются ВС РФ и армией ЛНР.
В городе идет зачистка. В ближайшее время он будет полностью освобожден.
Рамзан Кадыров сообщает, что наши войска дошли уже до центра Лисичанска. Освобождено несколько кварталов. В городе началась зачистка.
Стоит напомнить, что в начале недели заявлялось, что Лисичанск будет освобожден до конца недели. В заданные сроки вполне укладываются.
Надо понимать, что остатки группировки ВСУ бежали к Белогоровке, но явно убежать смогли не все.
Думаю уже на следующей неделе будет объявлено об освобождении ЛНР от украинской оккупации.

Таким образом Северодонецко-Лисичанская операция приближается к своему логичному завершению. Ждем начала наступления на Северск и Соледар.

Подтверждающее видео из центральных районов Лисичанска.
Красный Флаг вывешен на Мемориале Павших.

Источник: Colonel Cassad



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