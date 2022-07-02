 

Польша выразила намерение добиваться репараций от Германии

02.07.2022, 21:30, Новости дня
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Польша не намерена сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, сообщил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается», – цитирует РИА «Новости» Качиньского.

По его словам, тему репараций нельзя предавать забвению.

«Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле. Знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы, то мы защищаем польские интересы», – отметил он.

В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Ранее в Варшаве заявили, что Россия и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Также Польша обвиняла Россию в том, что республика не получила послевоенные репарации от Германии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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