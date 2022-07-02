Байден направил в конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден отправил в профильные комитеты конгресса письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сообщили в Белом доме.

Как следует из распространенного сообщения, письма направлены в «определенные комитеты конгресса» и касаются приема Финляндии и Швеции в альянс, передает РИА «Новости».

Конгресс, согласно процедуре, должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых членов.

Ранее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО.

В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.

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