 

Байден направил в конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

02.07.2022, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден отправил в профильные комитеты конгресса письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сообщили в Белом доме.

Как следует из распространенного сообщения, письма направлены в «определенные комитеты конгресса» и касаются приема Финляндии и Швеции в альянс, передает РИА «Новости».

Конгресс, согласно процедуре, должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых членов.

Ранее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО.

В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.21 / Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце

05.04.21 / Названы сроки начала испытаний подводной лодки «Магадан» Тихоокеанского флота

07.07.20 / Схиигумен Сергий признан виновным по делу о фейках

07.08.20 / Школьницу обманули «сделкой с дьяволом» на 93 тыс. рублей

07.03.22 / Мнение: Куда подевались коммунисты?

10.11.21 / “Внезапно обнаружила у себя грудь”. Волочкова показала фото топлес

12.08.20 / Пенсионерам старше 80 лет увеличат выплату на 5,6 тыс. рублей

06.04.21 / Действительно ли смех продлевает жизнь?

02.03.22 / В Украину из-за границы вернулись 80 тыс. человек – Госпогранслужба

03.07.20 / В Германии объявили о реорганизации военного спецназа, причина – связи бойцов с неонацистами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика