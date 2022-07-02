 

ВСУ обстреляли Славянск для обвинения России в уничтожении мирных граждан

02.07.2022, 21:30, Новости дня
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Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России, сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой народной республики с целью обвинения РФ в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

Генерал отметил, что уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских ВС по гражданскому населению.

«Такое быстрое прибытие украинских журналистов, «случайно» находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации», – считает Мизинцев.

В Минобороны также сообщили, что в Бахмуте ДНР в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

Кроме того, по словам Мизинцева, в Харькове в техническом лицее № 173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, а в Константиновке ДНР в многоквартирных жилых домах военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Местным жителям запрещено покидать дома.

Ранее в Минобороны предупредили о подготовке ВСУ провокации в Одессе для обвинения Вооруженных сил РФ в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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