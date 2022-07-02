 

Ouest-France – во Франции началась седьмая волна COVID-19 — резко выросла госпитализация пожилых

02.07.2022, 21:27, Разное
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Французский Минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом и госпитализации пациентов, особенно среди людей старше 80 лет, пишет Ouest-France. Новый всплеск COVID-19 специалисты связали с появлением нового, более заразного подварианта «омикрона», а также тем, что многие уязвимые категории граждан пропустили ревакцинацию.


AP

На прошлой неделе во Франции усилилась циркуляция COVID-19 и госпитализация больных, особенно среди пожилых людей — слишком многие из них не сделали бустерную прививку, пишет Ouest-France со ссылкой на заявление французского Минздрава. Согласно последним сводкам, с 20 по 26 июня уровень заболеваемости подскочил на 53%, в то время как за неделю до этого он составлял 29%.

В четверг число заражённых достигло 133 346 человек — за неделю эта цифра выросла на 67%, отмечает издание. Также с 20 по 26 июня число госпитализаций продолжило рост на 19% после 26% за неделю до этого. В четверг в больницу с коронавирусом положили 15 836 человек. Как уточняют в министерстве, особенно высокий показатель госпитализации наблюдается среди французов 80—89 лет (35,4 человека на 100 тыс. жителей) и старше 90 лет (61,8 человек на 100 тыс. жителей). За изученную неделю впервые за долгое время начался рост смертности в больницах и других медицинских заведениях: при 225 умерших этот показатель вырос на 3%.

В то же время, как подчёркивает Минздрав Франции, за этот период очень мало людей поддержали коллективный иммунитет с помощью ревакцинации. Так, среди тех, кто имел право на бустерную дозу, прививку получили лишь 25,5% французов 60—70 лет и 31,3% французов старше 80 лет. Службы здравоохранения уже несколько недель проводят кампанию по ревакцинации самых уязвимых слоёв населения.

Появление нового, более заразного подварианта COVID-19 стало главным толчком к началу седьмой волны коронавируса во Франции, объясняет французская газета. На 13 июня во Франции подвариант BA.5 «омикрона» стал доминирующим: его находят в 59% случаев. Таким образом, он заменил подвариант BA.2, выявленный лишь у 21% заболевших. При этом в пятницу официальный представитель правительства Оливия Грегуар в эфире телеканала LCI заверила, что «на данный момент ситуация некритичная».

Как напоминает в заключение Ouest-France, в четверг ВОЗ объявила, что этим летом в Европе ожидается очередной всплеск коронавируса.



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