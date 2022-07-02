 

Мнение: Играющая Россия, вред от сидения и проблема маловажных дел

02.07.2022, 21:25, Разное
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1. Вот и настало время, когда компьютерные игры перестали быть забавой молодого поколения, а стали практически повсеместным явлением. Теперь в них играет большинство россиян, если не считать совсем маленьких детей и пожилых людей (которых, вероятно, просто не смогли нормально опросить). Таковы данные последних исследований (ссылка):
 
69% жителей России в возрасте от 12 до 64 лет играют в видеоигры, а 55% играют регулярно. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Mediascope.

Чаще всего россияне играют на смартфонах — 42%, на персональных компьютерах — 33%, на консолях — только 9%.

68% владельцев телефонов играют один раз в месяц, а 40% заходят как минимум в одну мобильную игру ежедневно. Популярнее всего казуальные игры вроде «три в ряд» (35%), следом идут экшены (18%) и стратегии (11%).

В последнее время действительно заметен рост популярности казуальных и гиперказуальных мобильных игр, в которых нет или почти нет сюжета и минимальное оформление.

Издание отмечает, что по времени использования мобильных приложений игры занимают второе место с 15%, как и видеосервисы. Лидируют соцсети (29%), а вот мессенджеры и браузеры отстают (14% и 13%).

Дежурно добавлю, что мобильные игры по большей части плохи. Не все, есть и хорошие, но вот те, в которые играют десятки миллионов, обычно имеют неприятные побочки. Играть следует на больших компьютерах, смартфоны нужны для других задач.

2. Компьютерные игры, вопреки стереотипам, не отупляют, а наоборот, всячески развивают интеллект (особенно, если речь идёт о хороших играх). Это мы недавно с вами обсуждали (ссылка).

Вместе с тем опасность может настигнуть геймеров с тыла (ссылка):
 
Ученые представили новые данные о том, насколько длительное сидение опасно для здоровья. Стандартный девятичасовой режим работы в офисе оказался серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний со смертельным исходом.

Международная группа ученых провела исследование с участием более 100 тыс. человек из 21 стран с уровнем дохода от высокого до низкого. В течение в среднем 11 лет они наблюдали за здоровыми мужчинами и женщинами в возрасте от 35 до 70 лет, чтобы выяснить, как разное количество часов сидения в день повлияет на их здоровье в долгосрочной перспективе.

Ученые анализировали уровень активности и сидения в течение суток и пришли к следующим выводам: по сравнению с группой контроля (время сидения до 4 часов в сутки) сидячий образ жизни повышал риски сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от 12 до 50%.

От шести до восьми часов сидения в день повышали риски на 12-13%, более восьми часов примерно на 20%.

У наиболее пассивных участников риски достигали 50%, однако их можно было компенсировать физической нагрузкой. Так, сидящие много часов в день люди, но при этом активные после работы, снижали свои риски с 50% до 17%.

Согласно данным ученых, на пассивный малоподвижный образ жизни приходится 8,8% от всех смертей, что близко к вкладу курения (почти 11%). «Однако эта глобальная проблема имеет удивительно простое решение. Планируйте свой день, чтобы заниматься», — заключил соавтор работы Скотт Лир.

3. В Школе капитализма я рассказываю о маловажных делах, которые гирями висят на наших ногах (ссылка):

Сколько бы денег ни было у человека, он всегда найдёт, куда их потратить. Арабские миллиардеры разоряются, скупая автомобили с самолётами и меняя в них стальные детали на золотые. Их американские коллеги вбивают огромные суммы в частный космос. А Вася Пупкин, охранник из Пятёрочки, прикидывает, как он решил бы все свои финансовые проблемы под корень, если бы имел зарплату в 100 тысяч рублей.

Спойлер: не решил бы. В нулевые годы Россия пережила период резкого роста зарплат, когда доходы населения за короткое время увеличились в разы. Но большинству денег как не хватало, так и не хватает. Раньше не хватало на густой суп, теперь не хватает на крупный жемчуг — вот и вся разница.

Источник: Место для дискуссий



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