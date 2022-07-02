 

Встречаем июль пышными рукавами: модницы будут выбирать 9 комбинаций

02.07.2022, 20:50, Разное
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Наступил июль — второй и весьма жаркий месяц лета. Какие наряды выбрать так, чтобы совместить и удобство, и комфорт? Нужно учитывать тренды 2022 года для создания стильных образов. Вот несколько идей для вдохновения.

Кардиган с укороченным топом и джинсами

Когда на улице жарко, смело надевайте кроп-топ и джинсы из легкого денима. Учитывая переменчивый характер погоды, прихватите с собой кардиган. Вы всегда сможете накинуть его на плечи в случае, если станет прохладно.

Макси-платье и сандалии

Макси-платье оверсайз — такая же незаменимая вещь летом, как солнцезащитные очки. Несмотря на длину до щиколотки, вам не будет жарко, ведь платье хорошо вентилируется. Сочетайте его с сандалиями на плоской подошве. Дополните образ сумкой-корзинкой.

Брюки и топ с цветочным принтом

Растительные орнаменты — самый уместный принт как для лета. Смело облачайтесь в топ или блузу в цветочек. Дополняйте образ брюками прямого кроя. Выбирайте не базовый, а другой, более насыщенный пастельный цвет. Например, мятный.

Вязаное платье и ретро-очки

Если ищете образ для пляжа и для отдыха, то обратите внимание на это вариант. Вязаное крючком платье мини невероятно удобное и очень подходит для жары. Добавьте нотку ретро с помощью винтажных очков в большой и толстой оправе.

Жакет с бахромой и юбкой

Создать элегантный образ в уличном стиле поможет сочетание жакета с бахромой в ковбойском стиле и длинной летящей макси-юбкой. Если наденете элегантную обувь, то можете в таком наряде оправляться в офис. Если же нужен более неформальный лук, то можете надевать кроссовки.

Комбинезон

Если говорить об удобстве и о простоте в плане создания образа, то нельзя не отметить комбинезон. Одно изделие — один шикарный образ. Выбирайте комбинезон с брюками прямого кроя, чтобы одежда не стесняла движений.

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Джинсовые рубашка и юбка

В этом сезоне не считается безвкусицей создать образ из джинсовой одежды. Выбирайте изделие, похожее на «варенку», с осветленным денимом. Эффектно смотрится юбка миди с джинсовой рубашкой на пуговицах.

Платье с пышными рукавами и сумка-ведро

Рукава-воланы — предпочтительный декор как для летних платьев. А если изделие пошито из ткани в клетку, то это вообще тренд сезона. Дополните стильный образ сумкой-ведром – такой аксессуар нынче в моде.

Широкие брюки и кроп-топ

Если на улице очень жарко, то можете смело надевать широкие брюки из натуральной ткани (например, из льна). По крайней мере, ваша кожа будет дышать в такой одежде. Сочетайте брюки с кроп-топом: без бретелей или на одной бретельке.



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