Мнение: Трамп умер

Интересно, что в США даже находящийся в сумеречном состоянии Байден немедленно воспользовался щедрым подарком от Трампа и республиканского Верховного суда, выступив с речью в защиту женщин, их права на аборты – и о необходимости принятия федерального закона (!), который бы «раз и навсегда» их право на аборты закрепил.

То есть теперь у «демов» в Штатах есть на предстоящие осенью промежуточные выборы четкая и абсолютно понятная широким массам цель: «Нам нужен Конгресс США, а также конгрессы во всех штатах, чтобы

а) не допустить принятия запретов на аборты в штатах

б) принять федеральный закон о праве женщин на аборты

Круто! Это называется «не было ни гроша, да вдруг алтын». До этого в активе «демократов» были – для предложения широким массам – какие-нибудь «права трансгендеров» и «пересадим всех на электромобили», то есть нечто мутное и «на любителя». Плюс огромная инфляция, которая делала шансы «демов» вообще призрачными. И тут – такая увесистая «кость»! Главное – абсолютно в рамках их риторики, даже не надо ничем поступаться.

Теперь кампания реанимирована, «демы», похоже, могут победить даже без фальсификаций; возможно, они теперь смогут – с таким-то «допингом»! – вовсе раздавить респов, обнулив заодно и все шансы Трампа на новый срок. И все это, собственно, ничего даже не делая – все за них сделал соперник. Говоря шахматным языком, как если б из безнадежной позиции за один ход вдруг стала выигранная. Обычно так бывает, когда соперник совершает какой-то очень крупный «зевок», например, подставляет ладью. Или ферзя.

Непонятно – это же Штаты, с вековой (!) величайшей культурой выборной борьбы. И ведь все это буквально читалось, трогать аборты вообще было НЕЛЬЗЯ, для самих же респов – запрещено категорически. Это оказался выстрел даже не в ногу, а куда-то повыше. И Зачем?! При в общем и целом выигранной позиции, когда надо было просто подождать – и идти собирать урожай?

Фантастика. Как я и написал с самого начала, едва услышав о самоубийственном решении ВС: все одобрительные вопли в адрес такого решения несутся от самого что ни на есть «ядерного», корневого электората республиканцев – от людей, которые все равно и всегда проголосовали и будут голосовать только за РП и Трампа. Но одного «лишнего» голоса такое решение ВС «респам» не принесло.

А вот отобрало – наверняка много: очень многие «колеблющиеся», которые примыкали к респам не из любви к ним, а как к «меньшему злу» – теперь от них наверняка отшатнутся и или останутся дома, или вовсе перебегут к «демам». И это еще не все «минусы»: наверняка это решение ВС «разбудило» еще немалое количество тех американских избирателей (особенно – женщин, конечно), которые до этого вообще не считали нужным голосовать. А теперь – они пойдут.

Был бы я ярым поклонником Трампа, я б воскликнул в классическом стиле – «Что это – глупость или измена?!» Но я не являюсь ничьим поклонником, поэтому я лишь отмечу эту «непонятку»… и с интересом прослежу за полным разгромом Республиканской партии на выборах в США этой осенью. Как в старой французской шутке про Талейрана:

– Вы слышали?! Талейран умер!

– Хм… Интересно, зачем ему это понадобилось?