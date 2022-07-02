“На зоне будет развлекать зэков”: Угодившему в гей-скандал Галкину подготовили место на нарах

Последнее время народ ополчился на Максима Галкина. Дело в том, что юморист, прихватив жену и детей, спешно укатил в Израиль, откуда начал активно критиковать Россию. Соотечественники артиста не смогли простить ему предательства и даже решили бойкотировать бывшего кумира. Так, по мнению некоторых, Галкина необходимо лишить всех привилегий: недвижимости и даже гражданства.

Напомним, что с критикой супруга Пугачевой выступила Маргарита Симоньян. Она заявила, что Галкин – представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналистка отметила, что артист все это время использовал Пугачеву, чтобы не лишиться расположения поклонников.

Кстати, угодившему в гей-скандал Галкину подготовили уже место на нарах. Правда, пока только в мечтах певца Данко. Артист убежден, что мужу Аллы Борисовны светит тюрьма и дадут ему пятнадцать лет. “На зоне будет развлекать зэков”, – заявил Данко, отмечая, что в Израиле комик уже наговорил на приличный срок.

Стоит отметить, что уже раздавались робкие призывы проверить слова артиста на предмет дискредитации российских войск. Возможно, вскоре СК прислушается к просьбам россиян, и тогда артисту действительно может грозить преследование, однако пока это только разговоры.