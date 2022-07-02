Мнение: Освобождение Клиновое

Помимо успехов в Лисичанске, хорошие новости пришли из под Артемовска. ВСУ выбили из Клинового, части оборонительной линии Покровское-Клиновое, которые прикрывалось Артемовск с востока.

Бои там шли достаточно долго, противник отбивался опираясь на артиллерийскую группировку сосредоточенную в районе Артемовска. Но уже на днях, еще до того, как наши выдавили ВСУ из Клинового, на юго-восточных окраинах Артемовска началась подготовка оборонительных позиций, местных жителей начали выселять из домов, где начали оборудовать огневые позиции, активизировалось рытье окопов и оборудование противотанковых позиций. Командование ВСУ очевидно подозревало, что Клиновое долго не удержать и заранее начало укреплять оборону Артемовска на этом направлении. Битва за Артемовск приближается.

Клиновое, кстати, брали бойцы ЧВК "Вагнер". Еще один плюсик в репутацию крепкой штурмовой пехоты.

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